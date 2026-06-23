Le géant du BTP Altrad visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée

Le groupe Altrad, spécialisé dans les services à l’industrie du BTP et basé à Montpellier, fait l’objet d’une enquête du parquet national financier pour fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée. Des perquisitions ont été menées dans les locaux de l’entreprise qui emploie 65 000 personnes à travers le monde. Les investigations portent sur un montage international qui aurait permis de soustraire entre 350 et 400 millions d’euros au fisc français sur la période 2018-2024.

Un dispositif international sous les projecteurs

L’enquête pénale vise à démanteler ce qui apparaît comme un système organisé de fraude fiscale. Les enquêteurs soupçonnent la mise en place d’un dispositif international destiné à détourner des sommes considérables des caisses de l’État. Le dossier porte sur des faits qualifiés de fraude fiscale aggravée et de blanchiment de fraude fiscale aggravée en bande organisée, des infractions passibles de lourdes sanctions pénales.

Un géant industriel dans la tourmente

Cette affaire touche l’un des poids lourds du secteur industriel français. Le groupe Altrad s’est imposé comme un acteur majeur dans les équipements et services destinés au secteur du bâtiment et des travaux publics. Les perquisitions menées en France marquent une étape significative dans cette procédure judiciaire qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l’entreprise montpelliéraine.