Guesch Patti est morte à l’âge de 80 ans. L’artiste s’est éteinte à Paris dans la nuit du 21 au 22 juin 2026, des suites d’une longue maladie. Figure singulière de la scène française, Guesch Patti aura marqué le grand public avec le tube Étienne, devenu à la fin des années 1980 l’un des morceaux les plus identifiables de la pop française.

Patricia Porrasse avant Guesch Patti

De son vrai nom Patricia Porrasse, Guesch Patti est née le 16 mars 1946 à Neuilly-sur-Seine. Très tôt formée à la danse classique, elle entre dès l’enfance à l’Opéra de Paris. Elle y devient petit rat avant d’être engagée par Roland Petit. Après cette première formation, elle s’oriente vers la danse contemporaine et travaille avec plusieurs chorégraphes reconnus. Bien avant d’être associée à un tube de la décennie 1980, elle construit donc un parcours artistique complet, d’abord ancré dans le mouvement, la scène et l’interprétation.

Une première vie artistique avant le grand basculement

Avant sa notoriété en solo, Guesch Patti enregistre dans les années 1960 sous le nom d’Yves et Patricia. Cette première expérience musicale précède une carrière plus vaste, au cours de laquelle elle continue d’explorer plusieurs disciplines. Elle ne se limite jamais à la chanson. Danseuse, chorégraphe, comédienne, elle développe une identité artistique à part, faite de sensualité, de théâtralité et d’une présence scénique immédiatement reconnaissable.

Étienne, le tube qui a tout changé

C’est en 1987 que sa carrière bascule. Cette année-là, Guesch Patti connaît un immense succès avec Étienne. Le titre devient rapidement un marqueur fort de la pop française des années 1980. Portée par un clip jugé très sensuel pour l’époque, la chanson provoque des réactions, fait parler, mais s’impose surtout comme un phénomène. Avec ce morceau, Guesch Patti installe un univers personnel, à la fois provocant, élégant et chorégraphié, qui la distingue immédiatement dans le paysage musical français.

Un succès populaire confirmé par un premier album

Après le retentissement d’Étienne, Guesch Patti reçoit une Victoire de la musique comme révélation féminine. Son premier album, Labyrinthe, sort en 1988 et confirme son goût pour une pop sophistiquée, stylisée et théâtrale. Ce disque installe l’artiste au-delà du simple statut d’interprète d’un tube.

Une carrière poursuivie loin des étiquettes

Par la suite, Guesch Patti publie plusieurs albums, parmi lesquels Nomades, Gobe, Blonde et Dernières nouvelles. Malgré l’empreinte durable laissée par Étienne, elle refuse d’être enfermée dans l’image d’une chanteuse d’un seul succès ou d’une simple icône des années 1980. Elle poursuit une trajectoire plus discrète, entre chanson, danse, scène et cinéma. Cette fidélité à une forme d’exigence artistique lui permet de conserver une place à part dans le paysage culturel français, loin des trajectoires purement commerciales.

Une artiste à part dans la chanson française

Guesch Patti n’a jamais ressemblé aux autres. Sa formation de danseuse, sa manière de travailler le geste, sa présence physique, son rapport au rythme et à l’image ont façonné une œuvre immédiatement identifiable. Son nom reste d’abord attaché à Étienne, mais sa carrière ne se résume pas à ce titre. Elle aura traversé plusieurs registres et plusieurs époques, avec une même volonté : défendre un univers personnel et libre.

Une disparition qui referme une trajectoire singulière

Avec la mort de Guesch Patti, la scène française perd une artiste inclassable. Le grand public se souviendra d’un tube devenu emblématique. Le monde du spectacle retiendra aussi une femme de scène, formée à la danse, passée par la chanson, le théâtre et le cinéma, et restée fidèle à une expression artistique très personnelle. Son parcours, commencé dans l’univers de la danse classique et prolongé dans la pop, la performance et l’interprétation, laisse l’image d’une artiste complète, dont la carrière aura largement dépassé le seul souvenir d’un succès des années 1980.