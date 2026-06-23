Zelensky boycotte un forum sur la reconstruction en Pologne sur fond de tensions historiques

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne participera pas à un important forum consacré à la reconstruction de l’Ukraine organisé en Pologne, selon des informations rapportées par Reuters. Cette décision intervient alors que les relations entre Varsovie et Kiev sont de nouveau tendues en raison de différends liés à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Malgré l’absence de Zelensky, le gouvernement ukrainien a indiqué que l’Ukraine serait représentée lors de la conférence et que plusieurs accords de coopération et d’investissement devraient y être signés. Le forum est considéré comme un rendez-vous important pour attirer des capitaux destinés à la reconstruction du pays après plusieurs années de guerre.

Les tensions entre la Pologne et l’Ukraine portent notamment sur l’interprétation des massacres de Volhynie, survenus pendant la Seconde Guerre mondiale, un sujet qui continue de susciter de vives émotions dans les deux pays. Ces désaccords historiques ont régulièrement compliqué les relations politiques malgré la coopération étroite développée depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

Selon Reuters, un député de l’opposition ukrainienne a regretté l’absence du président, estimant que cette conférence constitue une occasion importante pour renforcer le soutien économique international à l’Ukraine.

De son côté, le Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé à la retenue et au dialogue. Il a souligné que des investissements majeurs et des projets économiques importants étaient en jeu, estimant que les intérêts stratégiques communs des deux pays devaient l’emporter sur les différends historiques.

Le boycott de Zelensky illustre les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés Kiev et Varsovie pour concilier leur partenariat stratégique avec des questions mémorielles qui restent particulièrement sensibles dans les opinions publiques des deux pays.