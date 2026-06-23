L’incendie d’un gratte-ciel à Madrid est sous contrôle, aucune victime signalée

Un important incendie qui s’est déclaré mardi après-midi dans un gratte-ciel de Madrid a été maîtrisé par les secours, selon la police espagnole. Aucun blessé n’a été signalé.

Le bâtiment concerné abrite le siège de Moeve, situé dans le quartier financier de la capitale espagnole. Une épaisse fumée a été observée s’échappant de l’immeuble, entraînant l’évacuation complète des occupants.

Des témoins ont raconté avoir quitté les lieux par les escaliers. L’un d’eux a indiqué avoir dû descendre 34 étages pour rejoindre l’extérieur du bâtiment en toute sécurité.

Les services d’urgence sont rapidement intervenus afin de contenir le feu et sécuriser la zone. Les autorités ont confirmé que l’incendie était désormais sous contrôle et qu’aucune victime n’avait été recensée.

Les causes de l’incendie n’étaient pas encore connues mardi soir. Une enquête devrait être menée pour déterminer l’origine exacte du sinistre et évaluer l’étendue des dégâts matériels.

L’incident a provoqué une importante mobilisation des secours et attiré de nombreux curieux aux abords du quartier d’affaires de Madrid, mais l’évacuation rapide du bâtiment a permis d’éviter toute perte humaine.