La Chine appelle les BRICS à renforcer leur coopération sur les minerais stratégiques

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé mardi les pays du groupe BRICS à renforcer leur coopération dans le domaine des minerais stratégiques et à coordonner leurs réponses face aux grands défis mondiaux.

S’exprimant lors d’une réunion des conseillers à la sécurité nationale des BRICS à New Delhi, Wang Yi a estimé que les pays membres devaient unir leurs efforts pour faire face aux enjeux liés à la sécurité énergétique, à la sécurité alimentaire, à l’épidémie d’Ebola en Afrique ainsi qu’aux risques associés à l’intelligence artificielle.

Le chef de la diplomatie chinoise a également plaidé pour une coopération renforcée sur les ressources minérales stratégiques, devenues essentielles pour les industries technologiques, la transition énergétique et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon lui, les BRICS doivent également lutter contre toutes les formes de terrorisme, s’opposer à la militarisation de l’espace et renforcer la surveillance des risques liés à l’IA.

Wang Yi a appelé le groupe à défendre le multilatéralisme et à s’opposer à l’unilatéralisme ainsi qu’au protectionnisme. Il a affirmé que les pays membres devaient jouer un rôle plus important dans les affaires internationales et promouvoir ce qu’il a qualifié d’ordre mondial plus équitable.

Abordant les tensions récentes entre les États-Unis et l’Iran, il a déclaré que cette crise soulignait l’importance du respect de la souveraineté des États, des règles internationales et de l’adaptation aux nouvelles formes de conflits, notamment les cyberattaques et la guerre de l’information.

Créé à l’origine par le BRICS réunissant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud le groupe s’est élargi ces dernièress années et cherche à accroître son influence politique et économique sur la scène mondiale.