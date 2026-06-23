Trump affirme que l’Iran a accepté des inspections nucléaires, Téhéran dément

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que l’Iran avait accepté de se soumettre à des inspections nucléaires renforcées et de longue durée dans le cadre des discussions en cours entre les deux pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a déclaré que l’Iran avait accepté « pleinement et définitivement » des inspections nucléaires de très haut niveau pour une durée indéterminée. Selon lui, cet engagement est une condition essentielle à la poursuite des négociations entre Washington et Téhéran.

Les autorités iraniennes ont toutefois rejeté ces affirmations. Téhéran a déclaré ne pas avoir engagé de discussions sur son programme nucléaire et n’avoir pris aucun engagement concernant le retour des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur son territoire.

Cette divergence met en lumière les difficultés qui entourent les négociations lancées récemment après l’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran. Les deux parties continuent d’afficher des positions différentes sur plusieurs questions clés, notamment le nucléaire et la levée des sanctions.

Trump a également indiqué que les États-Unis maintiendraient une présence navale dans le Détroit d’Ormuz afin de pouvoir rétablir rapidement un éventuel blocus des ports iraniens si la situation l’exigeait. Il a toutefois estimé qu’un tel scénario demeurait « hautement improbable » à ce stade.

Selon le président américain, environ 19 millions de barils de pétrole ont transité lundi par le Détroit d’Ormuz, signe d’un retour progressif à la normale du trafic maritime après plusieurs semaines de tensions dans la région.

Les discussions entre Washington et Téhéran se poursuivent, mais les déclarations contradictoires des deux camps montrent que des désaccords importants subsistent encore sur les contours d’un éventuel accord durable.