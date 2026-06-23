Par Isaac Hammouch

Depuis les tragiques événements du 7 octobre, une certaine rhétorique diplomatique et médiatique tente d’imposer l’idée d’un État d’Israël isolé, coupé de ses partenaires et mis au ban des nations. Pourtant, lorsque l’on écarte les déclarations d’intention pour se concentrer sur la réalité des chiffres, des échanges commerciaux et des partenariats stratégiques, le tableau qui se dessine est radicalement différent. Loin d’être seul, Israël démontre une puissance économique, technologique et diplomatique qui s’affirme bien au-delà de ses frontières, consolidant sa position d’acteur incontournable sur la scène mondiale.

Le droit inaliénable à la légitime défense face au double standard

Avant d’aborder la dynamique économique, il est crucial de rappeler le fondement de l’action israélienne. Face à une agression terroriste d’une ampleur inédite, la réponse de l’État hébreu s’inscrit dans l’exercice strict de son droit à la légitime défense, tel que garanti par la Charte des Nations Unies. La guerre asymétrique imposée par un adversaire qui instrumentalise sa propre population civile oblige Israël à des efforts sans précédent pour cibler la menace tout en minimisant les dommages collatéraux.

Malgré cela, Israël fait face à un double standard institutionnalisé au sein des instances internationales. L’Assemblée générale de l’ONU adopte régulièrement plus de résolutions contre le seul État d’Israël que contre l’ensemble de tous les autres pays du monde réunis. Ce biais systématique, largement motivé par des alliances politiques automatiques de certains blocs de pays, tend à créer une illusion d’isolement diplomatique. Cependant, la réalité des chancelleries et des ministères de l’Économie raconte une tout autre histoire.

Les Accords d’Abraham : Une réussite économique chiffrée

L’une des preuves les plus éclatantes de l’intégration régionale d’Israël réside dans le succès tangible des Accords d’Abraham. Loin d’être de simples traités sur le papier, ces accords de normalisation ont généré une véritable explosion des échanges commerciaux, prouvant que la paix est avant tout un vecteur de prospérité mutuelle.

Les Émirats arabes unis illustrent parfaitement cette dynamique. Entre 2021 et 2024, le volume total des échanges de biens entre Israël et les Émirats a dépassé les 6,4 milliards de dollars. En 2024, le commerce bilatéral a atteint plus de 3 milliards de dollars. Ce partenariat est profondément complémentaire, Israël exportant notamment de la technologie, de la cybersécurité et des équipements médicaux, tout en important des biens précieux et de l’énergie.

Le Maroc tire également un profit considérable de cette normalisation. Le volume des échanges commerciaux avec Israël est passé d’environ 41 millions de dollars en 2021 à près de 240 millions de dollars en 2024, soit une multiplication par six en seulement trois ans. Les exportations marocaines vers Israël (notamment dans le textile et l’agroalimentaire) ont trouvé un nouveau marché lucratif, tandis que Rabat bénéficie de l’expertise israélienne en matière de gestion de l’eau, d’agriculture de précision et de technologies de défense.

Bahreïn, bien que représentant un marché plus modeste, a vu ses échanges avec Israël atteindre plus de 50 millions de dollars sur la période 2021-2024. Au-delà des chiffres globaux, les Accords d’Abraham ont jeté les bases d’investissements croisés massifs, de flux touristiques inédits et d’une coopération sécuritaire vitale face aux menaces régionales communes.

La diplomatie de l’ombre : Les partenariats discrets et pragmatiques

La force de l’économie israélienne réside également dans sa capacité à maintenir et développer des relations commerciales solides avec des pays qui, sur la scène publique, affichent une posture critique, voire hostile. Ce pragmatisme économique démontre que les intérêts nationaux priment souvent sur la rhétorique politique.

Le cas de la Turquie est particulièrement révélateur. Bien que le président turc ait annoncé avec véhémence en mai 2024 la suspension totale du commerce avec Israël en raison de la guerre, la réalité des flux économiques est bien plus nuancée. Avant cette annonce, le commerce bilatéral pesait près de 7 milliards de dollars annuels. Malgré l’embargo officiel, les importations israéliennes de biens turcs se sont tout de même élevées à plus de 924 millions de dollars en 2025. Ce maintien des échanges s’explique par l’ingéniosité des acteurs économiques qui contournent les interdictions via des pays tiers, notamment en utilisant les ports grecs pour réexporter les marchandises vers Haïfa ou Ashdod. Ce commerce indirect prouve que l’économie turque ne peut se permettre de couper totalement les ponts avec un partenaire aussi solvable.

De manière encore plus discrète, des États qui ne reconnaissent pas officiellement Israël et tiennent un discours public virulent, comme l’Algérie, entretiennent des canaux de communication et des échanges indirects. Bien que ces relations soient farouchement gardées secrètes pour des raisons de politique intérieure, des rapports réguliers font état de coopérations sécuritaires ou commerciales transitant par des intermédiaires européens ou africains. Ce double jeu met en lumière l’hypocrisie de certains régimes qui condamnent Israël le jour, tout en bénéficiant de son savoir-faire technologique la nuit.

L’axe indo-méditerranéen : De nouveaux horizons stratégiques

L’influence d’Israël s’étend bien au-delà du Moyen-Orient, tissant des alliances stratégiques majeures. L’Inde est devenue l’un des partenaires les plus cruciaux de l’État hébreu. Le commerce bilatéral hors diamants dépasse allègrement les 4 milliards de dollars annuels. L’Inde est aujourd’hui le premier acheteur mondial d’armement israélien, intégrant les technologies de pointe de Tsahal dans sa propre architecture de défense. En retour, ce partenariat ouvre à Israël les portes de l’immense marché asiatique et consolide une alliance géopolitique forte face aux défis globaux.

En Méditerranée orientale, Israël a forgé une alliance énergétique et sécuritaire redoutable avec la Grèce et Chypre. Autour de l’exploitation des immenses gisements gaziers offshore (comme le champ Leviathan), ce trio redessine la carte énergétique de la région, offrant à l’Europe une alternative crédible pour son approvisionnement en gaz naturel.

Une hyper-puissance économique et technologique mondiale

Pour comprendre pourquoi l’isolement d’Israël est une chimère, il suffit de regarder son poids macroéconomique. Comment un pays de seulement 9 millions d’habitants, grand comme un département français, dépourvu de ressources naturelles majeures et contraint d’allouer une part colossale de son budget à sa défense, peut-il s’imposer comme une telle puissance ?

La réponse réside dans son capital humain et son écosystème d’innovation, la fameuse “Silicon Wadi”. En 2025, le PIB d’Israël dépasse les 540 milliards de dollars, le plaçant confortablement dans le top 30 des plus grandes économies mondiales. Plus impressionnant encore, son PIB par habitant avoisine les 54 000 dollars, un niveau supérieur à celui de pays comme la France, le Royaume-Uni ou le Japon, et le classant parmi les 20 nations les plus riches au monde par habitant.

Malgré le choc de la guerre, l’économie israélienne a fait preuve d’une résilience exceptionnelle. Là où de nombreux experts prédisaient un effondrement, la croissance est repartie à la hausse. Au troisième trimestre 2025, le pays a enregistré un bond de croissance annualisé spectaculaire de plus de 12 %. Des institutions comme l’OCDE ou le magazine The Economist classent régulièrement Israël parmi les économies les plus performantes et résilientes de l’organisation.

Cette prospérité est tirée par un secteur high-tech qui ne connaît pas la crise. Les exportations technologiques représentent plus de la moitié des exportations totales du pays. Le monde entier dépend des puces électroniques conçues en Israël, de ses algorithmes d’intelligence artificielle et de ses solutions de cybersécurité.

Le bouclier de l’innovation de défense

Enfin, l’industrie de l’armement israélienne bat tous les records, prouvant que le monde s’arrache l’expertise sécuritaire de l’État hébreu. En 2025, les exportations de défense ont atteint le chiffre historique de 19,2 milliards de dollars, marquant une hausse de 30 % par rapport au record de 2024 (14,8 milliards).

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des pays isolés qui achètent ces armes, mais bien les démocraties occidentales. L’Europe est le premier client d’Israël, absorbant 36 % de ces exportations (soit près de 6,9 milliards de dollars), portée notamment par le méga-contrat allemand pour le système antimissile Arrow 3. Les systèmes de défense aérienne (comme le célèbre Dôme de fer), l’optoélectronique et les drones “éprouvés au combat” sont perçus comme des garanties de sécurité indispensables par des nations européennes inquiètes des tensions mondiales.

Conclusion

Les chiffres sont têtus et refusent de se plier aux narratifs politiques. La réalité d’Israël en 2025 et 2026 n’est pas celle d’une nation isolée, mais celle d’une hyper-puissance régionale et d’un acteur mondial de premier plan. Grâce aux bénéfices mutuels des Accords d’Abraham, au pragmatisme du commerce indirect avec ses détracteurs, à des alliances stratégiques solides de l’Inde à la Grèce, et à une économie florissante portée par l’innovation, Israël s’impose comme un partenaire indispensable. Sa résilience face à la guerre et sa prospérité économique insolente constituent la meilleure réponse à ceux qui parient sur son affaiblissement. Le monde a besoin d’Israël, et les chiffres le prouvent chaque jour.