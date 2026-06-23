Les États-Unis et l’Inde poursuivent leurs négociations en vue d’un accord commercial

Les États-Unis ont réaffirmé mardi leur volonté de conclure avec l’Inde un accord commercial « équitable et réciproque » qui profiterait aux deux économies et offrirait de nouvelles opportunités aux exportateurs américains.

Selon l’ambassade américaine à New Delhi, les discussions se sont poursuivies lors d’une rencontre entre le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, et le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal.

Les deux responsables ont travaillé à faire avancer les négociations portant sur un accord commercial intérimaire entre les deux pays. Washington affirme vouloir obtenir un meilleur accès au marché indien pour les entreprises américaines tout en développant les échanges bilatéraux.

Cette rencontre intervient dans un contexte de rapprochement économique entre les États-Unis et l’Inde, alors que les deux pays cherchent à renforcer leurs liens stratégiques et commerciaux. Les discussions suivent également les échanges récents entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du G7 en France.

Les détails précis de l’accord en discussion n’ont pas été dévoilés, mais les négociations portent notamment sur l’ouverture des marchés, les droits de douane et l’amélioration des conditions d’accès pour les entreprises des deux pays.

L’Inde est l’un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis en Asie, et un accord pourrait renforcer davantage les échanges dans des secteurs tels que les technologies, l’industrie manufacturière, l’énergie et l’agriculture.