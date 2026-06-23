Le ministère américain de la Justice enquête sur un café new-yorkais après un incident impliquant un élu pro-israélien

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant un café de Brooklyn après que l’établissement a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il aurait refusé l’entrée à un élu américain pro-israélien s’il l’avait reconnu lors de sa visite.

L’affaire concerne le représentant démocrate Dan Goldman, qui s’est rendu dimanche au café Poetica Coffee avec sa fille de 7 ans. Selon l’élu, il s’était arrêté pour permettre à sa fille d’utiliser les toilettes et avait acheté un café afin de remercier le personnel.

Peu après cette visite, le café a publié un message sur Instagram affirmant avoir identifié Goldman après son départ. Le message indiquait que l’établissement ne servait pas les « racistes, fascistes, homophobes ou complices de génocide » et ajoutait que, s’il avait reconnu l’élu sur le moment, il lui aurait refusé l’accès. Le café a également indiqué avoir remboursé son achat.

La procureure générale adjointe américaine Harmeet Dhillon a déclaré que la division des droits civiques du ministère de la Justice avait ouvert une enquête et pourrait engager des poursuites si des violations de la loi fédérale étaient constatées.

Selon elle, la législation fédérale interdit aux établissements ouverts au public de discriminer les clients en raison de leur race, de leur religion ou de leur origine nationale.

L’enquête devra déterminer si les déclarations du café ou ses pratiques constituent une violation des lois américaines sur les droits civiques. À ce stade, aucune accusation n’a été déposée et les conclusions de l’enquête ne sont pas encore connues.

L’affaire intervient dans un contexte de fortes tensions politiques aux États-Unis autour de la guerre à Gaza et du soutien américain à Israël, sujet qui suscite des débats et des manifestations dans de nombreuses villes du pays.