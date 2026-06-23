Flavio Bolsonaro veut s’opposer aux droits de douane américains sur les produits brésiliens

Le sénateur brésilien de droite Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro et candidat potentiel à l’élection présidentielle d’octobre, prévoit de témoigner devant une commission américaine afin de s’opposer à un projet de taxe de 25 % sur les importations en provenance du Brésil.

Selon Reuters, Flavio Bolsonaro s’est inscrit pour participer à une audience publique de la United States International Trade Commission prévue le 6 juillet.

Cette audience examinera une recommandation du Office of the United States Trade Representative visant à imposer un droit de douane de 25 % sur certains produits brésiliens à la suite d’une enquête sur les pratiques commerciales du Brésil.

Les autorités américaines affirment avoir identifié ce qu’elles qualifient de pratiques « déraisonnables » dans les échanges commerciaux avec le Brésil. Les détails complets de ces accusations n’ont toutefois pas été précisés dans l’extrait de l’article.

Flavio Bolsonaro estime que l’instauration de ces droits de douane nuirait aux entreprises et aux travailleurs des deux pays. Son intervention devant la commission américaine vise à convaincre les autorités de renoncer à cette mesure.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre Washington et plusieurs partenaires économiques, alors que les États-Unis cherchent à renforcer leur politique de protection des industries nationales.

L’audience du 6 juillet pourrait jouer un rôle important dans la décision finale des autorités américaines concernant ces nouveaux tarifs douaniers sur les produits brésiliens.