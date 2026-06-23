Un ancien Premier ministre israélien affirme qu’Israël a introduit des terminaux Starlink en Iran

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré mardi qu’Israël avait organisé l’introduction clandestine de milliers de récepteurs Starlink en Iran afin d’aider les opposants au gouvernement iranien à conserver un accès à Internet.

Lors d’une intervention à Jérusalem, Bennett a affirmé avoir lancé, lorsqu’il était au pouvoir, un programme visant à acquérir et à faire entrer secrètement en Iran « des dizaines de milliers » de terminaux du réseau satellitaire Starlink.

Selon lui, l’objectif était de permettre aux manifestants et aux opposants au régime de continuer à communiquer via Internet et les réseaux sociaux malgré les restrictions imposées par les autorités iraniennes. Il a ajouté que ces équipements devaient aider les manifestants à se coordonner et, à terme, favoriser un changement politique en Iran.

Starlink est un service d’accès à Internet par satellite exploité par SpaceX, l’entreprise fondée par Elon Musk. Bien que ce service ne soit pas officiellement autorisé en Iran, Musk avait déjà affirmé par le passé que Starlink fonctionnait dans le pays.

Les autorités iraniennes ont régulièrement accusé Israël et les États-Unis d’introduire clandestinement ce type d’équipements afin de contourner les contrôles gouvernementaux sur les communications.

Bennett a toutefois indiqué que le gouvernement actuel dirigé par Benjamin Netanyahu n’avait pas poursuivi ce projet après son départ du pouvoir.

Ces déclarations constituent l’une des premières reconnaissances publiques par un haut responsable israélien d’une opération visant à fournir des moyens de communication satellitaires à des opposants iraniens. Aucune réaction officielle immédiate des autorités iraniennes ou de SpaceX n’a été rapportée dans l’article.