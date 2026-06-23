L’ONU accuse Israël d’avoir commis un génocide contre les enfants palestiniens à Gaza

Une commission d’enquête indépendante des Nations unies a conclu qu’Israël avait délibérément ciblé des enfants palestiniens durant la guerre à Gaza, des actes qui constitueraient un génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Israël rejette catégoriquement ces accusations et qualifie le rapport de « diffamatoire ».

Selon le rapport publié à Genève, la commission a examiné les violations présumées commises contre les enfants palestiniens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023. Les enquêteurs estiment que les autorités et les forces de sécurité israéliennes ont mené des actions ayant spécifiquement touché les enfants de Gaza.

Le document souligne qu’environ 30 % des personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début du conflit étaient des enfants. La commission considère que les preuves recueillies démontrent l’existence de crimes internationaux graves, notamment des actes qu’elle qualifie de génocide.

L’enquête s’inscrit dans la continuité d’un précédent rapport publié par la même commission en septembre 2025, qui concluait déjà qu’Israël avait commis un génocide à Gaza. Ce rapport mettait également en cause plusieurs responsables israéliens de premier plan, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les enquêteurs affirment également avoir constaté des crimes de guerre commis en Cisjordanie occupée à l’encontre de mineurs palestiniens.

De son côté, la mission israélienne auprès des Nations unies à Genève a rejeté les conclusions du rapport. Israël affirme que son armée prend des mesures pour réduire les pertes civiles, y compris parmi les enfants, et considère les accusations de génocide comme infondées.

Les conclusions de la commission ne constituent pas un jugement judiciaire. Elles pourraient toutefois alimenter les travaux d’instances internationales chargées d’examiner les responsabilités liées au conflit, notamment la Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice.

La guerre entre Israël et le Hamas continue de susciter de vives controverses au sein de la communauté internationale, les organisations humanitaires dénonçant depuis des mois l’ampleur des pertes civiles et la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza.