— Mondial : le Portugal dos au mur, Angleterre-Ghana pour la tête, la Croatie déjà sous pression

La Coupe du monde enchaîne ce mardi avec quatre affiches importantes dans les groupes K et L. La Colombie mène le groupe K, devant la RD Congo, le Portugal et l’Ouzbékistan. Dans le groupe L, l’Angleterre est première, devant le Ghana, le Panama et la Croatie. Cette deuxième journée doit donc décanter la course à la qualification, avec plusieurs équipes déjà contraintes de réagir.

Portugal-Ouzbékistan : le Portugal n’a plus le droit de traîner

Le premier match du jour opposera le Portugal à l’Ouzbékistan à 19h00. La rencontre sera diffusée sur M6 et beIN Sports 1. Troisième du groupe K avant cette deuxième journée, le Portugal doit gagner. Un succès le replacerait dans la course directe à la qualification. Un nul prolongerait le doute. Une défaite mettrait les Portugais dans une situation très dangereuse avant la dernière journée.

L’Ouzbékistan, quatrième du groupe, joue déjà très gros. L’équipe ne peut pas se permettre de rester bloquée en bas du classement. Face au Portugal, l’objectif est de prendre des points pour rester en vie dans ce groupe.

Angleterre-Ghana : le choc pour la première place

À 22h00, l’Angleterre affrontera le Ghana dans le groupe L. Le match sera diffusé sur M6 et beIN Sports 1. L’Angleterre est première, le Ghana deuxième.

Pour l’Angleterre, l’enjeu est de confirmer son statut et de s’installer seule en tête. Pour le Ghana, c’est l’occasion de frapper fort face au leader du groupe. Un nul maintiendrait les deux équipes dans une position favorable, mais une victoire changerait clairement le rapport de force. Ce match peut déjà dessiner le futur premier du groupe L.

Panama-Croatie : la Croatie joue déjà très gros

Dans la nuit de mardi à mercredi, Panama-Croatie débutera à 01h00 sur beIN Sports 1. Les deux équipes sont derrière l’Angleterre et le Ghana. Le Panama est troisième, la Croatie quatrième. Ce match est donc celui des équipes sous pression.

La Croatie n’a pas le choix : elle doit réagir pour éviter de se retrouver au bord de l’élimination. Le Panama, lui, peut profiter de cette confrontation directe pour se remettre dans la course. Le perdant de ce match sera en très mauvaise position avant la dernière journée. Un nul laisserait les deux équipes dans l’incertitude. Une victoire relancerait immédiatement le vainqueur.

Colombie-RD Congo : la Colombie peut prendre le contrôle total

Le dernier match du programme opposera la Colombie à la RD Congo mercredi à 04h00. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1. La Colombie est actuellement première du groupe K et peut renforcer sa place en tête. Une victoire lui permettrait de se rapprocher fortement de la qualification et de mettre la pression sur tous ses concurrents.

La RD Congo, deuxième du groupe, a aussi une vraie opportunité. Un résultat positif contre le leader consoliderait sa position et compliquerait la tâche du Portugal. Cette affiche est donc capitale pour l’équilibre du groupe K. La Colombie peut creuser l’écart, la RD Congo peut confirmer qu’elle n’est pas seulement en embuscade.