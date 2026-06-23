Mondial – Mbappé rejoint Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire. Messi seul devant

Kylian Mbappé a marqué deux fois contre l’Irak, lundi à Philadelphie, lors de la victoire de la France 3-0 en phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Avec ce doublé, le capitaine des Bleus porte son total à 16 buts en Coupe du monde et rejoint Miroslav Klose à la deuxième place du classement historique masculin. Devant lui, il ne reste plus que Lionel Messi, désormais seul en tête avec 18 buts.

Deux buts, deux temps forts

Mbappé a ouvert le score à la 14e minute. Servi par Michael Olise, il a pris l’espace à l’entrée de la surface avant de déclencher une frappe puissante du gauche, hors de portée du gardien irakien Ahmed Basil. Son deuxième but est arrivé à la 54e minute, après une erreur irakienne à la relance : Ousmane Dembélé a récupéré puis servi Mbappé, qui a conclu de près.

Le match a été interrompu pendant près de deux heures à cause d’orages autour du Lincoln Financial Field. Les joueurs sont rentrés aux vestiaires à la mi-temps, les spectateurs ont été invités à se mettre à l’abri, puis la rencontre a repris après une longue attente. La coupure n’a pas freiné les Bleus : Mbappé a doublé la mise, puis Dembélé a inscrit le troisième but français à la 66e minute sur une passe d’Olise.

Le classement se resserre au sommet

Le sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde se resserre. Lionel Messi reste seul devant avec 18 buts, mais Kylian Mbappé revient à hauteur de Miroslav Klose, deuxième avec 16 réalisations. Derrière eux suivent Ronaldo avec 15 buts, Gerd Müller avec 14, Just Fontaine avec 13, Pelé avec 12, puis Sándor Kocsis et Jürgen Klinsmann, tous deux à 11. Mbappé a bâti ce total en seulement trois Coupes du monde : 4 buts en 2018, 8 en 2022, et déjà 4 dans l’édition 2026.