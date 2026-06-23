Mondial – La Norvège s’offre une finale contre les Bleus, l’Algérie arrache sa survie

La Norvège a battu le Sénégal 3-2 et s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde. Avec six points, comme l’équipe de France, Erling Haaland et ses coéquipiers joueront la première place du groupe I face aux Bleus. Dans le groupe J, l’Algérie a renversé la Jordanie 2-1 et reste en vie avant une finale contre l’Autriche.

La Norvège fait le plein

La Norvège n’a pas tremblé au moment de confirmer. Déjà victorieuse de l’Irak pour son entrée dans le Mondial, elle a enchaîné face au Sénégal, battu 3-2 dans la nuit de lundi à mardi. Ce deuxième succès en deux matches valide sa qualification pour les 16es de finale.

Les Norvégiens ont pris le contrôle du match avant la pause grâce à Marcus Holmgren Pedersen, buteur à la 43e minute. Au retour des vestiaires, Erling Haaland a encore frappé. L’attaquant norvégien a marqué à la 48e minute, puis à la 58e, portant le score à 3-1 après la première réduction de l’écart sénégalaise.

Le Sénégal a poussé jusqu’au bout. Ismaïla Sarr a inscrit un dernier but dans le temps additionnel, à la 90e+3, mais trop tard pour empêcher la deuxième défaite des Lions de la Teranga dans ce groupe.

France-Norvège, finale pour la première place

La situation du groupe I est désormais limpide. La France et la Norvège comptent toutes les deux six points après deux journées. Les Bleus restent premiers grâce à une meilleure différence de buts : +5 pour la France, +4 pour la Norvège.

La France a battu le Sénégal 3-1 puis l’Irak 3-0. La Norvège a dominé l’Irak 4-1 avant de s’imposer contre le Sénégal 3-2. Les deux équipes sont qualifiées, mais leur dernier match décidera du rang final.

Les Bleus auront l’avantage du nul. En cas de partage des points face à la Norvège, ils conserveront la première place du groupe. La sélection d’Haaland devra, elle, gagner pour passer devant.

Le Sénégal presque au bout

Pour le Sénégal, le Mondial a pris une très mauvaise direction. Deux matches, deux défaites, six buts encaissés et aucun point. Après avoir chuté contre la France, les Sénégalais ont encore cédé face à la Norvège malgré leur réaction en seconde période.

Le dernier match contre l’Irak peut encore permettre de sauver l’honneur et, selon les calculs, de garder un mince espoir. Mais le Sénégal ne maîtrise plus rien. Sa Coupe du monde dépend désormais d’un scénario très favorable.

L’Algérie arrache sa survie

Dans le groupe J, l’Algérie a évité l’élimination prématurée. Battus 3-0 par l’Argentine lors de leur premier match, les Fennecs devaient réagir contre la Jordanie. Ils l’ont fait dans la douleur, en s’imposant 2-1 après avoir été menés.

La Jordanie a ouvert le score en première période et a longtemps placé l’Algérie au bord du vide. Les Algériens ont dû attendre la seconde période pour renverser le match. Nadhir Benbouali a égalisé à la 69e minute, avant qu’Amine Gouiri n’inscrive le but de la victoire à la 82e.Ce succès change tout. L’Algérie passe de la menace d’une sortie presque certaine à une dernière journée décisive.

L’Algérie vivante, mais pas encore sauvée

L’Algérie a gagné le droit d’y croire. En battant la Jordanie, les Fennecs se sont replacés dans la course, sans pour autant reprendre la main sur tous les scénarios. Face à l’Autriche, une victoire leur permettrait de passer devant leur adversaire et de viser la deuxième place du groupe. Un nul les maintiendrait dans la lutte pour une place parmi les meilleurs troisièmes. Même une défaite ne les éliminerait pas officiellement, mais elle les placerait dans une position très fragile, avec seulement trois points et une différence de buts plombée par la gifle subie contre l’Argentine.