— Messi dépasse Klose et devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 17 buts

Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. L’Argentin a inscrit son 17e but dans la compétition face à l’Autriche, lors du deuxième match de l’Albiceleste dans le groupe J du Mondial 2026.Avec cette réalisation, Messi dépasse Miroslav Klose, qui détenait le record avec 16 buts. L’ancien attaquant allemand n’est plus seul en tête du classement historique. Messi l’avait rejoint quelques jours plus tôt grâce à son triplé contre l’Algérie, lors de l’entrée en lice de l’Argentine dans la compétition.

Un penalty manqué, puis le record

Le record aurait pu tomber plus tôt. En début de match, Messi a obtenu une première occasion majeure sur penalty, mais sa tentative a échappé au cadre. L’Argentin est alors resté bloqué à 16 buts, à égalité avec Klose. La suite a changé la soirée. À la 38e minute, Messi a finalement marqué face à l’Autriche. Ce but a donné l’avantage à l’Argentine et l’a installé seul au sommet du classement des buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Klose dépassé, le record change de propriétaire

Le classement historique bascule. Messi compte désormais 17 buts en Coupe du monde. Klose, champion du monde 2014 avec l’Allemagne, reste à 16. Derrière eux figurent les autres grands noms du tournoi, mais la barre de référence est maintenant fixée par le capitaine argentin. Ce record s’ajoute à une trajectoire déjà unique dans la compétition. Messi dispute en 2026 sa sixième Coupe du monde. Face à l’Autriche, il jouait son 28e match dans le tournoi, un autre marqueur de longévité au plus haut niveau. À bientôt 39 ans, Messi continue d’écrire l’histoire de la Coupe du monde. Le record de Klose était l’un des plus symboliques du football international. Il vient de tomber.