À Évian, la buvette Cachat, chef-d’œuvre de l’Art nouveau thermal français, rouvre après sept ans de travaux

Symbole du prestige thermal d’Évian-les-Bains au début du XXe siècle, la buvette Cachat retrouve enfin son public. Fermé depuis plusieurs décennies puis restauré pendant sept ans, ce monument emblématique de l’Art nouveau a rouvert ses portes le 20 juin avec l’ambition de redevenir un lieu de vie, de culture et de patrimoine.

Un joyau de l’âge d’or thermal retrouve son éclat

Construite entre 1903 et 1905 par l’architecte Albert Hébrard, la buvette Cachat occupait une place centrale dans la vie mondaine d’Évian. Située à proximité immédiate de la célèbre source, elle accueillait autrefois curistes, voyageurs et personnalités venues profiter des bienfaits des eaux du lac Léman.

Pensé comme un espace de rencontre autant que de dégustation, le bâtiment se distingue par son architecture Art nouveau : vaste hall lumineux, coupole en bois, verrières, vitraux aux motifs floraux, ferronneries délicates et sols décoratifs composent un ensemble devenu emblématique du patrimoine thermal français.

Après un incendie dans les années 1970 puis plusieurs décennies d’abandon progressif, l’édifice avait perdu sa fonction d’origine. Restée inoccupée après le départ de la Société des eaux en 2010, la buvette s’était lentement dégradée avant le lancement d’un vaste chantier de restauration en 2019.

Pendant sept ans, artisans spécialisés et restaurateurs du patrimoine ont travaillé à redonner au lieu son apparence historique tout en l’adaptant aux usages contemporains. Verrières, boiseries, éléments métalliques et décors intérieurs ont été minutieusement restaurés, tandis que les espaces ont été repensés pour répondre aux exigences d’accessibilité et de performance énergétique.

Un lieu culturel tourné vers l’avenir

La renaissance de la buvette Cachat ne se limite pas à la sauvegarde d’un monument. Le site retrouve aujourd’hui sa vocation de lieu ouvert et vivant.

Le bâtiment accueille désormais un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine consacré à l’histoire d’Évian, au thermalisme et aux paysages du Chablais. Une boutique mettant en valeur les savoir-faire locaux y a également été installée dans une démarche associant patrimoine et insertion professionnelle.

Pour marquer cette réouverture, la ville présente l’exposition Correspondances, imaginée par l’artiste Aurélie Castex. Cette œuvre collective rassemble dessins, collages et messages réalisés par des enfants et jeunes adultes issus de plusieurs villes du réseau des Villes créatives de l’UNESCO.

Tout au long de l’été, concerts, lectures, conférences et animations investiront les espaces restaurés. Parmi les rendez-vous annoncés figure notamment un Bal 1900 prévu début août, destiné à recréer l’atmosphère élégante et festive qui faisait autrefois la réputation internationale d’Évian.