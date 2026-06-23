SANTÉ Santé publique

Les cancers et les maladies cardiovasculaires ont causé la moitié des décès en 2024

23 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Une étude publiée par Santé publique France révèle que ces deux pathologies concentrent près de 48% de la mortalité totale en France.

Cancers et maladies cardiovasculaires ont causé la moitié des décès en 2024
Cancers et maladies cardiovasculaires ont causé la moitié des décès en 2024

641 046 personnes résidant en France sont décédées en 2024, selon un bilan publié mardi 23 juin par Santé publique France, l’Inserm et la Drees. Les cancers arrivent en tête avec 27,1% des décès, suivis de près par les maladies circulatoires qui en représentent 21,2%. Ces deux grandes catégories de pathologies ont ainsi concentré près de la moitié de la mortalité totale sur le territoire français. L’analyse menée chaque année par ces organismes scientifiques et la direction des statistiques du ministère de la Santé apporte un éclairage détaillé sur l’état sanitaire de la population.

Une tendance qui persiste dans le temps

Ces chiffres confirment une tendance observée depuis plusieurs décennies, où cancers et pathologies cardiovasculaires dominent largement les causes de décès. Malgré les progrès de la médecine et les campagnes de prévention, ces deux familles de maladies continuent de peser lourdement sur la mortalité française. Les données collectées par les trois organismes permettent aux autorités sanitaires d’adapter leurs politiques de santé publique et d’orienter les efforts de recherche médicale.

Cette vaste étude annuelle constitue un outil précieux pour mesurer l’évolution des risques sanitaires et identifier les priorités en matière de prévention. Les scientifiques s’appuient sur ces statistiques pour évaluer l’efficacité des dispositifs de dépistage et ajuster les recommandations destinées aux professionnels de santé comme au grand public.

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