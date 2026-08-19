Un séisme de magnitude 4,8 frappe Grenade et blesse trois personnes

Un séisme de magnitude 4,8 a frappé mardi matin le sud de l'Espagne, causant des blessures légères à trois personnes et des dommages matériels. Plusieurs établissements, dont l'Alhambra, ont fermé, tandis que des résidents ont été évacués par crainte de répliques. La situation a également entraîné des retards dans le réseau de métro local.

Un tremblement de terre a secoué mardi matin le sud de l’Espagne, causant des dégâts matériels et contraignant plusieurs établissements à fermer leurs portes, dont le célèbre palais de l’Alhambra.

La secousse s’est produite à 10h37 (heure locale) près de la ville d’Alhendín, à une dizaine de kilomètres au sud de Grenade. L’Institut national géographique espagnol (IGN) a enregistré une magnitude de 4,8, à une profondeur inférieure à dix kilomètres. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Des débris ont endommagé plusieurs véhicules garés dans les rues. Musées, bâtiments administratifs et centres sportifs ont été contraints de fermer. Pris de panique, de nombreux habitants ont quitté précipitamment leurs logements pour se réfugier à l’extérieur, craignant des répliques.

L’Alhambra, palais médiéval d’architecture islamique classé au patrimoine mondial de l’Unesco et visité chaque année par des millions de touristes, est resté fermé dans l’après-midi. Le réseau de métro de la ville a pour sa part réduit la vitesse de ses rames à 30 km/h pour des « raisons de sécurité », avec des retards à la clé.

Selon l’IGN, ce séisme s’inscrit dans une série de tremblements très superficiels qui ont débuté vendredi dernier dans la région. Alfonso Malpica, habitant du rez-de-chaussée d’un immeuble grenadin, a confié au quotidien El País que la secousse était « plus forte que celles qui arrivent de temps en temps, celles auxquelles on est habitués ». Cristina Ruiz Lopez, technicienne de laboratoire surprise par le séisme dans un supermarché, a décrit la scène : « Tout s’est effondré. C’était terrifiant. »