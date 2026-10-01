Royaume-Uni : jusqu’à 5 000 détenus libérés plus tôt pour désengorger les prisons

Depuis octobre, le Royaume-Uni a mis en place une réforme permettant à 5 000 détenus de bénéficier de libérations anticipées pour désengorger ses prisons saturées. Ce dispositif, qui concerne principalement les condamnés à des peines déterminées, s'accompagne d'un contrôle renforcé afin de garantir la sécurité publique, mais suscite des inquiétudes quant aux capacités d'accueil des sortants.

Le Royaume-Uni franchit une nouvelle étape dans sa réponse à la surpopulation carcérale. Depuis ce jeudi 1er octobre, de nouvelles règles permettent à certains détenus d’Angleterre et du pays de Galles de sortir de prison après avoir purgé une part plus courte de leur peine. La réforme, inscrite dans le Sentencing Act 2026, doit permettre de libérer plusieurs milliers de places dans un système pénitentiaire proche de la saturation.

Le nouveau « progression model » concerne principalement les personnes condamnées à des peines déterminées classiques. Certains détenus pourront désormais être libérés après avoir purgé au minimum un tiers de leur peine, contre 40 % auparavant dans certaines situations. Les condamnés pour des infractions plus graves devront toutefois rester incarcérés plus longtemps, avec un seuil pouvant atteindre au moins la moitié de la peine. Les personnes reconnues coupables de plusieurs crimes graves, notamment d’infractions sexuelles ou d’homicides, sont exclues du dispositif.

Environ 700 détenus libérés dès le premier jour

Selon la presse britannique, environ 700 prisonniers doivent bénéficier de cette mesure dès la première vague de libérations. Le gouvernement prévoit environ 2 000 sorties anticipées au cours du mois d’octobre, puis près de 3 000 supplémentaires au cours des douze mois suivants. Le nombre total attendu est donc d’environ 5 000 personnes, après une révision à la baisse du dispositif initialement envisagé.

La réforme répond à une situation particulièrement tendue dans les prisons anglaises et galloises. La population carcérale atteignait environ 87 500 détenus à la fin septembre, tandis que certains établissements fonctionnent quasiment à pleine capacité. Le ministère de la Justice estime qu’un manque de places pourrait à terme perturber l’ensemble de la chaîne pénale, en empêchant notamment les tribunaux d’envoyer en détention certaines personnes condamnées.

Un contrôle renforcé après la sortie

Pour répondre aux inquiétudes concernant la sécurité publique, le gouvernement accompagne les libérations anticipées d’un durcissement du contrôle en milieu ouvert. Certains anciens détenus pourront être soumis à une surveillance électronique, à des restrictions géographiques ou à des interdictions de fréquenter certains lieux comme les pubs, les clubs, les stades ou de grands rassemblements publics. Le ministère de la Justice présente ce dispositif comme le régime de surveillance le plus strict jamais appliqué aux personnes libérées sous licence.

La mesure reste néanmoins contestée au Royaume-Uni. Des représentants des services de probation mettent en garde contre le manque de personnel, les difficultés liées au logement des sortants de prison et le risque qu’une partie d’entre eux se retrouve sans solution d’hébergement. Le gouvernement défend pour sa part une mesure nécessaire à court terme, tout en promettant la création de 14 000 nouvelles places de prison et des investissements supplémentaires dans les services de probation.