Marseille : un journaliste de M6 encerclé et frappé à plusieurs reprises devant un lycée bloqué

Un journaliste de M6 a été agressé à Marseille, devant le lycée Saint-Exupéry, alors qu'il couvrait un blocage. Encerclé et frappé par plusieurs individus, il a subi des blessures au front et des dommages à son matériel. M6 a annoncé son intention de porter plainte, dénonçant une atteinte à la liberté d'informer.

Un journaliste de M6 a été violemment agressé ce jeudi 1er octobre 2026 à Marseille alors qu’il couvrait le blocage du lycée Saint-Exupéry. Pris à partie au moment où il s’apprêtait à quitter les lieux, le correspondant de la chaîne a été encerclé par plusieurs individus puis frappé à plusieurs reprises. Blessé au front, il a également vu sa caméra être détruite.

Le groupe M6 a annoncé son intention de porter plainte après cette agression survenue dans le cadre de la mobilisation lycéenne. L’incident intervient alors que plusieurs blocages et manifestations ont lieu dans différents établissements scolaires. À Marseille, le lycée Saint-Exupéry avait déjà été le théâtre de tensions lors de précédentes mobilisations, notamment lors d’un blocus organisé en mars 2023.

Encerclé au moment où il quittait les lieux

La Société des journalistes de M6 a précisé les circonstances de l’agression. Le journaliste était présent devant le lycée Saint-Exupéry afin de couvrir le blocage de l’établissement lorsqu’il a été pris à partie. Selon la SDJ, « ce matin, un journaliste de M6 a été violemment agressé alors qu’il couvrait le blocage devant le lycée Saint-Exupéry à Marseille ».

L’agression se serait produite alors que le correspondant terminait son travail et s’apprêtait à partir. « Pris à partie alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, il a ensuite été encerclé par de nombreux individus et frappé à plusieurs reprises. Sa caméra a également été détruite », précise la Société des journalistes.

Blessé au front, sa caméra détruite

Le groupe M6 a également réagi publiquement et condamné « avec la plus grande fermeté » les violences subies par son journaliste. Le correspondant a été blessé au front, tandis que son matériel professionnel a été endommagé. Sa caméra a été cassée au cours de l’agression. À ce stade, aucune autre précision n’a été communiquée sur la gravité exacte de sa blessure.

M6 indique apporter « tout son soutien » au journaliste et lui souhaiter « un prompt rétablissement ». Le groupe a surtout annoncé qu’une plainte allait être déposée à la suite des faits. L’agression concerne directement un journaliste travaillant pour l’une des principales chaînes françaises.

M6 dénonce une atteinte à la liberté d’informer

Au-delà des blessures et des dégâts matériels, le groupe audiovisuel insiste sur les conditions dans lesquelles les faits se sont produits : le journaliste était sur place dans le cadre de son activité professionnelle et couvrait un événement d’actualité : « S’en prendre à un journaliste dans l’exercice de ses fonctions, c’est porter atteinte à la liberté d’informer et au droit de chacun à une information libre et indépendante », dénonce M6. La chaîne rappelle ainsi que son correspondant se trouvait devant le lycée pour rendre compte de la mobilisation et des événements qui s’y déroulaient.

« La violence n’est pas acceptable »

Le groupe M6 conclut sa réaction en condamnant le recours à la violence, quelle que soit la revendication à l’origine de la mobilisation.

« Quelle que soit la cause qu’on prétend défendre, la violence n’est pas acceptable, en particulier à l’encontre de celles et ceux qui exercent leur métier pour témoigner des événements et les faire connaître au public », affirme le groupe.

Une plainte doit désormais être déposée par M6. Les circonstances précises de l’agression, comme l’identité des personnes ayant encerclé et frappé le journaliste, n’ont pour l’heure pas été détaillées publiquement.