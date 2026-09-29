«Wanted»: Michou, Adil Rami et Issa Doumbia lancent une chasse à l’homme géante avec 16 célébrités à travers la France

M6 lance le tournage de "Wanted : attrape-moi si tu peux" à Amiens, réunissant 16 célébrités en cavale pendant quatre jours. Les fugitifs, sans argent ni téléphone, doivent échapper aux gardiens Michou, Adil Rami et Issa Doumbia, qui utilisent des technologies pour les traquer, tout en interagissant avec le public.

M6 a donné ce mardi à Amiens le coup d’envoi du tournage de Wanted : attrape-moi si tu peux, son nouveau divertissement grandeur nature. Devant une foule estimée entre 1 000 et 3 000 personnes rassemblées près de la cathédrale, 16 personnalités vêtues de combinaisons orange ont commencé une cavale de quatre jours à travers la France. Face à elles, trois « gardiens » : Michou, Adil Rami et Issa Doumbia.

Le programme, dont le concept avait été dévoilé dès le mois de juin⁠, transforme la France en terrain de poursuite. Les fugitifs doivent échapper à leurs poursuivants sans argent ni téléphone et dépendent en grande partie du public pour se déplacer, manger ou trouver un endroit où dormir.

Une foule impressionnante pour le départ à Amiens

Le lancement est organisé ce mardi matin sur la place Notre-Dame, devant la cathédrale d’Amiens. L’événement attire rapidement plusieurs milliers de curieux. Michou bénéficie d’un accueil particulièrement bruyant dans sa ville natale, son apparition provoquant des cris de « Michou ! Michou ! » dans la foule.

Le choix d’Amiens permet également de réunir plusieurs participants originaires de Picardie. Outre Michou, Rachel Legrain-Trapani et Élodie Gossuin font partie des personnalités engagées dans l’émission. Une fois le départ donné, les huit binômes quittent la ville et doivent tenter d’échapper aux trois gardiens pendant quatre jours.

Christine Bravo, Stomy Bugsy, Philippe Lucas, Jeremstar… 16 personnalités en cavale

Le casting rassemble huit duos : Christine Bravo et Stomy Bugsy, Nicolas Waldorf et Yoan Louis, Rayane Bensetti et Fares Salvatore, Philippe Lucas et Jeremstar, Rachel Legrain-Trapani et Élodie Gossuin, Léa François et Pascal Légitimus, Samuel Étienne et Océane Amsler, ainsi que Danielle et Arthur Lombard de Studio Danielle.

Samuel Étienne, qui avait notamment quitté son CDI chez France Télévisions⁠, se retrouve ainsi dans un registre très différent de ses activités habituelles à la télévision et sur Twitch.

Les candidats doivent se débrouiller sans argent et sans téléphone. Ils ne peuvent rester plus de 40 minutes dans le même véhicule et doivent, chaque soir, trouver un hébergement dans un rayon de 3 km autour de leur position. La poursuite se déroule quotidiennement entre 10 heures et 18 heures.

Michou, Adil Rami et Issa Doumbia disposent de sérieux moyens pour les retrouver

Les trois gardiens partent avec un avantage important. Ils disposent notamment d’un véhicule équipé d’outils technologiques et reçoivent une actualisation de la localisation des fugitifs toutes les 20 minutes. Ils peuvent également exploiter les renseignements transmis par le public sur les réseaux sociaux.

Michou est notamment chargé de surveiller les traces numériques laissées par les candidats et les informations publiées en ligne. Adil Rami apporte de son côté son profil sportif au trio. Le champion du monde 2018 poursuit ainsi sa présence dans l’univers de M6, quelques mois après le lancement de son émission ⁠Le React⁠ sur YouTube et M6+⁠.

Pour éliminer un binôme, les gardiens doivent toucher l’un des deux fugitifs ou le véhicule dans lequel il se trouve. Ils partent une heure après leurs cibles.

Le public peut aider les fugitifs… ou les dénoncer

C’est l’une des particularités de Wanted : attrape-moi si tu peux. Les personnes qui croisent les célébrités peuvent décider de les aider en leur fournissant un moyen de transport, de la nourriture ou un hébergement. Mais elles peuvent également communiquer leur position aux gardiens.

Photos, vidéos et informations peuvent circuler sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WantedM6. Les trois poursuivants peuvent exploiter ces indications pendant la traque.

Le dispositif impose donc une difficulté supplémentaire aux 16 fugitifs : ils ont besoin du public pour poursuivre leur route, tout en prenant le risque que chacune de leurs rencontres permette à Michou, Adil Rami et Issa Doumbia de retrouver leur trace.

Quatre jours de traque avant la diffusion sur M6

Le tournage doit durer quatre jours à travers la France. Le concept de Wanted a déjà été décliné dans plusieurs pays avant son adaptation française produite par Studio 89. M6 avait préparé cette nouvelle chasse à l’homme télévisée avec 16 célébrités⁠ réparties en huit binômes.

La date précise de diffusion n’a pas encore été annoncée. Wanted : attrape-moi si tu peux doit être proposé sur M6 et sur M6+. Depuis ce mardi, les huit binômes sont désormais sur les routes françaises, avec Michou, Adil Rami et Issa Doumbia à leurs trousses.