Cancer du sein - Évelyne Dhéliat évoque sans tabou sa perruque portée à l'antenne: «Le silence, il n’y a rien de pire»

En plein lancement d’Octobre rose, Évelyne Dhéliat a de nouveau parlé sans détour du cancer du sein qui l’a touchée en 2012. Invitée mercredi sur TF1, la présentatrice météo est revenue sur la découverte de la maladie, ses traitements, la perte de ses cheveux, mais aussi sur la manière dont elle a finalement décidé de rendre son cancer public.

Quatorze ans après son diagnostic, celle qui est devenue ambassadrice d’Octobre rose insiste surtout sur deux points : l’importance du dépistage et celle de ne pas affronter la maladie seule. Évelyne Dhéliat avait déjà raconté son combat contre le cancer du sein, expliquant combien cette période avait bouleversé sa vie.

Un cancer découvert lors d’un simple contrôle

C’est en 2012, au cours d’une visite de contrôle, qu’Évelyne Dhéliat apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Son témoignage est aussi l’occasion de rappeler que la maladie peut être découverte alors qu’aucun symptôme évident n’a alerté la patiente.

La présentatrice souligne donc l’importance du suivi médical, y compris avant l’âge du dépistage organisé lorsqu’il existe des antécédents familiaux. Le cancer du sein peut également toucher des femmes jeunes, même si les cas sont beaucoup moins fréquents avant 40 ans.

Le dépistage organisé concerne aujourd’hui les femmes âgées de 50 à 74 ans, invitées à réaliser une mammographie tous les deux ans. La prévention reste également au cœur d’Octobre rose et de la mobilisation contre le cancer du sein.

Opérée en juin 2012, puis traitée par chimiothérapie

Évelyne Dhéliat a également détaillé le calendrier de ses traitements. Opérée en juin 2012, elle suit ensuite une chimiothérapie pendant l’été. À la rentrée, les soins ne sont pas encore terminés.

Elle continue néanmoins à travailler autant que son état le permet, avec une période d’absence de plusieurs semaines. À cette époque, la présentatrice tient à conserver une frontière stricte entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Ses proches, eux, sont immédiatement informés.

Face à une téléspectatrice actuellement sous traitement et qui hésitait à annoncer son cancer à son entourage, Évelyne Dhéliat a expliqué avoir fait le choix inverse. « C’est un soulagement de le dire », assure-t-elle.

Pour elle, le soutien de la famille et des proches fait partie des éléments essentiels lorsque les traitements commencent. « Le silence, il n’y a rien de pire », insiste-t-elle.

Pourquoi elle avait d’abord caché sa maladie au public

Si son entourage connaît rapidement son diagnostic, Évelyne Dhéliat ne souhaite pas, dans un premier temps, révéler publiquement son cancer. Une décision conforme à la manière dont elle a toujours séparé sa carrière de sa vie personnelle.

Son absence finit toutefois par susciter des interrogations chez les téléspectateurs. TF1 lui laisse alors le choix de communiquer ou non. Un court communiqué est finalement diffusé pour annoncer qu’elle rencontre des problèmes de santé, tout en indiquant qu’elle doit revenir à l’antenne.

La présentatrice ne donne pas immédiatement tous les détails de sa maladie. Peu à peu, elle décide toutefois de parler plus ouvertement de ce qu’elle vient de traverser et constate que son témoignage trouve un écho auprès de nombreuses femmes.

« Ce n’est pas honteux »

Mercredi sur TF1, Évelyne Dhéliat a particulièrement insisté sur l’isolement que peut provoquer la maladie. Elle conseille de continuer, dans la mesure du possible, à parler avec ses proches, à sortir et à conserver une vie sociale plutôt que de garder son cancer comme un secret. « Ce n’est pas honteux », rappelle-t-elle à propos de la maladie.

La présentatrice explique également combien le soutien psychologique de l’entourage l’a aidée pendant les traitements. Un accompagnement qu’elle considère comme essentiel en complément de la prise en charge médicale.

La perte de ses cheveux et la perruque portée à l’antenne

Évelyne Dhéliat est aussi revenue sur l’un des effets les plus visibles de sa chimiothérapie : la perte de ses cheveux. Lorsqu’elle reprend son travail sur TF1, elle porte une perruque à l’antenne.

Puis ses cheveux commencent à repousser. Elle décide alors d’abandonner progressivement cette perruque et apparaît avec les cheveux très courts. Un choix personnel qui aura des conséquences auxquelles elle ne s’attendait pas.

Des femmes lui expliquent par la suite avoir elles aussi décidé d’enlever leur perruque après l’avoir vue faire. En apparaissant de nouveau à l’antenne après son cancer et ses traitements, Évelyne Dhéliat devient malgré elle un repère pour certaines patientes. « La vie repart », résume-t-elle aujourd’hui.

Un témoignage désormais lié à Octobre rose

Depuis cette épreuve, Évelyne Dhéliat s’engage régulièrement dans la sensibilisation au cancer du sein et au dépistage. Marraine et ambassadrice d’Octobre rose, elle utilise désormais son expérience personnelle pour rappeler que le diagnostic et les traitements ne doivent pas nécessairement être vécus dans le secret.

En 2025, elle résumait déjà l’état d’esprit qui avait été le sien pendant cette période : « Il faut accepter de voir les choses en face ».

Quatorze ans après son cancer, la présentatrice de TF1 continue ainsi de raconter ce qu’elle a vécu, sans éluder la chimiothérapie, la perte de ses cheveux ou la peur liée à la maladie. Avec, surtout, le même message adressé aux femmes concernées : se faire suivre, parler de ce que l’on traverse et accepter l’aide de son entourage.