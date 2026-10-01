Sophie Adenot s’apprête à quitter l’ISS après plus de sept mois en orbite

Sophie Adenot termine sa mission de plus de sept mois à bord de l’ISS, où elle a réalisé de nombreuses expériences scientifiques et operations techniques. Son retour en France est imminent, marqué par une phase de réadaptation physique, et contribuera à l’avancement des futurs projets européens, notamment le programme Artemis.

La mission de Sophie Adenot à bord de la Station spatiale internationale touche à sa fin. L’astronaute française de l’Agence spatiale européenne se prépare à regagner la Terre après plus de sept mois passés en orbite, au terme d’un séjour marqué par de nombreuses expériences scientifiques, des opérations techniques et plusieurs séquences de communication avec le public.

Arrivée à bord de l’ISS au début de l’année 2026, Sophie Adenot a participé à une mission de longue durée destinée à poursuivre les recherches menées dans le laboratoire orbital. Son travail a notamment porté sur la physiologie humaine en microgravité, les effets d’un séjour prolongé dans l’espace sur l’organisme, ainsi que sur des expérimentations technologiques préparant les futures missions lunaires et, à plus long terme, martiennes.

Une mission scientifique dense

Durant son séjour, l’astronaute française a travaillé aux côtés des autres membres de l’équipage sur plusieurs dizaines d’expériences. Certaines concernaient la santé, le sommeil, les muscles ou encore l’adaptation du corps humain à l’apesanteur. D’autres portaient sur l’observation de la Terre, les matériaux ou les systèmes embarqués.

Sophie Adenot a également pris part à la maintenance quotidienne de la Station spatiale internationale, un aspect essentiel du travail des astronautes en orbite. Entre les expériences, les exercices physiques obligatoires et les opérations techniques, les journées à bord de l’ISS sont particulièrement encadrées.

Un retour très attendu en France

Son retour sur Terre constituera une nouvelle étape importante de sa mission. Comme pour tous les astronautes après un séjour prolongé en microgravité, Sophie Adenot devra suivre un programme de réadaptation physique afin de retrouver progressivement ses capacités normales après plusieurs mois sans pesanteur.

Une mission qui renforce par ailleurs la place de la France dans le programme spatial européen. Sophie Adenot fait partie de la nouvelle génération d’astronautes sélectionnés par l’ESA et son séjour de longue durée à bord de l’ISS confirme l’implication française dans les grands programmes spatiaux habités.

Une étape avant les futures missions européennes

Au-delà de l’ISS, l’expérience acquise pendant cette mission doit aussi servir aux prochains projets de l’Agence spatiale européenne. L’Europe participe notamment au programme Artemis et à la préparation du retour durable d’astronautes autour de la Lune.

Le départ prochain de Sophie Adenot de la Station spatiale internationale marquera donc la fin d’une mission importante, mais aussi le début d’une phase d’analyse scientifique. Les données recueillies pendant ses sept mois en orbite continueront d’être étudiées longtemps après son retour sur Terre.