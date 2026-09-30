La NASA face à une impasse stratégique sur l’avenir de ses capsules Dragon

Depuis deux décennies, la NASA a bâti sa politique spatiale sur le développement d’une économie commerciale en orbite basse. Ce modèle, qui a fait la fortune de SpaceX et de sa capsule Dragon, se heurte aujourd’hui à des contradictions que l’agence peine à résoudre.

Tout a commencé il y a vingt ans, avec un pari audacieux : confier au secteur privé le soin de développer des véhicules capables d’approvisionner la Station spatiale internationale. L’objectif affiché était de « stimuler les efforts de l’industrie privée pour développer et exploiter des systèmes de transport spatial sûrs, fiables et économiquement viables ». Ce programme a largement tenu ses promesses, donnant naissance à une filière commerciale qui dépasse aujourd’hui la simple livraison de fret.

La NASA a progressivement élargi cette vision à un écosystème complet en orbite basse, englobant le transport de passagers, les futures stations spatiales privées, la fabrication en microgravité ou encore le tourisme spatial. L’agence ne se conçoit plus comme l’unique opérateur de l’espace proche, mais comme un client parmi d’autres sur un marché qu’elle a contribué à faire émerger.

En avril 2024, la NASA a formalisé cette philosophie dans un document officiel, affirmant soutenir « une économie spatiale commerciale robuste qui fait progresser l’industrie américaine et favorise la découverte technologique grâce aux activités et à la recherche en orbite », tout en réaffirmant son engagement à « encourager l’innovation et la collaboration au sein de l’industrie spatiale américaine ».

C’est précisément cette ambition qui place aujourd’hui l’agence dans une position délicate vis-à-vis de la capsule Dragon de SpaceX. Après des années de dépendance quasi exclusive à ce véhicule pour les rotations habitées vers la station, la NASA se retrouve à devoir arbitrer entre la continuité opérationnelle qu’offre Dragon et la nécessité de ne pas étouffer la concurrence naissante que son propre modèle est censé encourager. Aucune des options disponibles ne semble pleinement satisfaisante, et l’agence n’a pas encore tranché.