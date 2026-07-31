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Sophie Adenot pourrait effectuer une sortie dans l’espace dès août

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Sophie Adenot pourrait effectuer une sortie dans l'espace dès août
Sophie Adenot pourrait effectuer une sortie dans l'espace dès août

L’astronaute française Sophie Adenot s’apprête à franchir une nouvelle étape de sa mission spatiale. Elle pourrait effectuer dès le mois d’août une sortie extravéhiculaire destinée à des opérations de maintenance. Cette intervention marquerait une première pour la Française actuellement en orbite.

Une intervention technique attendue

Les sorties dans l’espace représentent l’une des phases les plus délicates des missions spatiales. Elles nécessitent une préparation minutieuse et un entraînement spécifique que les astronautes suivent durant plusieurs mois avant leur départ. Sophie Adenot disposerait désormais des qualifications requises pour mener ce type d’intervention en dehors de la station.

La maintenance extérieure constitue un volet essentiel du bon fonctionnement des infrastructures orbitales. Ces opérations permettent de garantir la pérennité des équipements exposés aux conditions extrêmes de l’espace. La confirmation définitive de cette sortie interviendra dans les prochains jours selon les planifications opérationnelles.

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