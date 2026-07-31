Incendies en Gironde : le préfet évoque une première journée d’espoir

Le préfet de la Gironde annonce une première journée d'espoir dans la lutte contre les incendies qui ont évacué 220 000 personnes. Malgré des opérations actives des pompiers, la région, sévèrement touchée par la sécheresse, reste dans une situation critique. Ce déclaration marque un changement de ton des autorités face à la situation.

Après plus d’une semaine de lutte contre les flammes dans le sud-ouest de la France, le préfet de la Gironde a salué ce vendredi le « premier jour un peu optimiste » depuis le déclenchement des incendies qui ont contraint 220 000 personnes à évacuer.

Les incendies ont éclaté il y a plus d’une semaine dans la région, mobilisant des centaines de pompiers pour tenter de contenir leur progression.

L’ampleur du sinistre reste considérable : 220 000 personnes ont été évacuées de leurs habitations depuis le début des feux. Les équipes de lutte contre l’incendie continuent leurs opérations sur le terrain, mais la déclaration du préfet marque un tournant dans le ton des autorités, jusqu’ici résolument alarmiste.

La Gironde, département du sud-ouest français, est l’un des territoires les plus touchés par ces incendies, qui s’inscrivent dans un contexte de sécheresse et de fortes chaleurs frappant une large partie de l’Europe cet été.