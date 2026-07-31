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Incendies en Gironde : le préfet évoque une première journée d’espoir

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Incendies en Gironde : le préfet évoque une première journée d’espoir
Incendies en Gironde : le préfet évoque une première journée d’espoir

Après plus d’une semaine de lutte contre les flammes dans le sud-ouest de la France, le préfet de la Gironde a salué ce vendredi le « premier jour un peu optimiste » depuis le déclenchement des incendies qui ont contraint 220 000 personnes à évacuer.

Les incendies ont éclaté il y a plus d’une semaine dans la région, mobilisant des centaines de pompiers pour tenter de contenir leur progression.

L’ampleur du sinistre reste considérable : 220 000 personnes ont été évacuées de leurs habitations depuis le début des feux. Les équipes de lutte contre l’incendie continuent leurs opérations sur le terrain, mais la déclaration du préfet marque un tournant dans le ton des autorités, jusqu’ici résolument alarmiste.

La Gironde, département du sud-ouest français, est l’un des territoires les plus touchés par ces incendies, qui s’inscrivent dans un contexte de sécheresse et de fortes chaleurs frappant une large partie de l’Europe cet été.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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