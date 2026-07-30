Insolite - La condamnation est tombée pour le Français qui avait léché une paille avant de la remettre dans un distributeur à Singapour

Un étudiant français de 19 ans est condamné à une amende de 600 dollars singapouriens pour avoir léché une paille avant de la replacer dans un distributeur d'un centre commercial à Singapour. Reconnaissant les faits, il a causé une polémique sur les réseaux sociaux, entraînant des modifications chez l'exploitant du distributeur.

Un étudiant français de 19 ans a été condamné ce jeudi à une amende de 600 dollars singapouriens, soit environ 400 euros, après avoir léché une paille avant de la replacer dans le compartiment d’un distributeur automatique de jus d’orange. Le jeune homme a reconnu les faits et plaidé coupable de nuisance publique devant la justice singapourienne.

Une vidéo tournée pour les réseaux sociaux

Les faits se sont produits le 12 mars au Goldhill Centre, un centre commercial situé sur Thomson Road, à Singapour. Après une séance de boxe, Didier Gaspard Owen Maximilien s’est approché d’un distributeur de jus d’orange de la société iJooz. Vers 14 heures, il s’est filmé en train de retirer une paille du distributeur, de la lécher puis de la remettre dans le compartiment prévu pour les clients. La vidéo a ensuite été publiée dans une story Instagram avec la phrase « City is not safe », traduite par « La ville n’est pas sûre ». Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et provoqué de nombreuses réactions indignées.

Une plainte déposée par l’exploitant du distributeur

Après avoir découvert la vidéo, la société iJooz a déposé plainte auprès de la police. Le distributeur concerné a été désinfecté et les 500 pailles présentes dans la machine ont été remplacées. L’entreprise a également annoncé plusieurs modifications destinées à renforcer la protection de ses produits. Les nouvelles machines doivent notamment proposer des pailles emballées individuellement et des compartiments qui ne s’ouvrent qu’après le paiement d’une boisson. Le jeune Français a été inculpé en avril pour nuisance publique et dégradation. La seconde accusation a finalement été prise en compte par le tribunal au moment de déterminer sa peine, sans entraîner de condamnation supplémentaire.

Il risquait jusqu’à trois mois de prison

L’infraction de nuisance publique pouvait lui valoir jusqu’à trois mois de prison, une amende ou les deux sanctions. Le parquet avait demandé une amende pouvant atteindre 2 000 dollars singapouriens, soit environ 1 300 euros. Les magistrats ont finalement retenu une amende de 600 dollars singapouriens. Ils ont pris en compte l’âge de l’étudiant, sa reconnaissance rapide des faits, ses regrets et l’absence de dommage physique constaté. La paille contaminée n’a été utilisée par aucun client. Selon la défense, le jeune homme l’avait ensuite récupérée pour son propre verre.

Le jeune homme dit regretter son geste

Son avocat a présenté l’affaire comme une mauvaise plaisanterie réalisée pour attirer l’attention de ses abonnés. Il a assuré que son client mesurait désormais les conséquences de son comportement. « Il est sincèrement désolé d’avoir causé tous ces problèmes », a déclaré son défenseur devant le tribunal. Ses parents doivent veiller à ce qu’il règle personnellement l’amende prononcée contre lui. À la sortie de l’audience, l’étudiant n’a fait aucune déclaration aux journalistes.

Son titre de séjour étudiant pourrait être remis en cause

Le jeune Français étudie dans une école de commerce installée à Singapour. Il doit cependant retourner en France entre septembre et décembre dans le cadre de sa formation. Les autorités chargées de l’immigration devront encore décider si sa condamnation peut entraîner le retrait ou le non-renouvellement de son titre de séjour étudiant. Cette décision sera prise séparément, après examen de son dossier et du jugement rendu.