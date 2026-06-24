Un gros astéroïde frôlera la Terre samedi, sans aucun risque de collision

Un imposant astéroïde passera à proximité de la Terre samedi 27 juin, offrant un spectacle rare aux amateurs d’astronomie. Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), cet objet céleste, baptisé (152637) 1997 NC1, ne représente aucun danger pour notre planète, mais pourra être observé avec de petits télescopes ou de grosses jumelles dans de nombreuses régions du monde.

Découvert en 1997, cet astéroïde mesure entre 750 et 1 650 mètres de diamètre selon les estimations actuelles. Sa taille exacte reste difficile à déterminer en raison des incertitudes liées à son albédo, c’est-à-dire la quantité de lumière solaire qu’il réfléchit. Il s’agit néanmoins d’un corps rocheux suffisamment important pour attirer l’attention des spécialistes de la défense planétaire.

Un passage exceptionnel mais sans danger

L’astéroïde atteindra son point le plus proche de la Terre samedi à 13h14 (heure de Paris). Il se trouvera alors à environ 2,56 millions de kilomètres de notre planète, soit 6,66 fois la distance qui sépare la Terre de la Lune. À cette distance, la probabilité d’un impact est considérée comme nulle par les scientifiques.

Selon l’ESA, un passage aussi rapproché d’un objet de cette taille ne se produit que tous les quelques années. L’astéroïde traversera le ciel à une vitesse d’environ 8,9 kilomètres par seconde. Les observateurs de l’hémisphère Nord pourront le suivre durant sa phase d’approche, tandis qu’il restera visible depuis l’hémisphère Sud lorsqu’il s’éloignera de la Terre.

Les conditions d’observation dépendront toutefois de la météo et de la luminosité de la Lune, qui pourrait gêner la visibilité au moment du passage. Les astronomes amateurs sont invités à privilégier les zones éloignées de la pollution lumineuse afin de profiter au mieux de cet événement céleste exceptionnel.