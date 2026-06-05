La France rejoint le projet du plus grand radiotélescope jamais construit

La France a officiellement intégré le projet international Square Kilometre Array Observatory (SKAO), considéré comme l’un des programmes scientifiques les plus ambitieux du XXIe siècle. L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, concrétisant un engagement pris plusieurs années auparavant. Avec cette adhésion, la France devient le quatorzième État membre de cette infrastructure géante destinée à explorer l’Univers grâce à l’observation des ondes radio.

Le SKAO repose sur la construction de deux réseaux d’antennes d’une ampleur sans précédent. Le premier est installé en Afrique du Sud et sera composé de près de 200 antennes paraboliques géantes. Le second, implanté en Australie occidentale, regroupera plus de 130 000 antennes de nouvelle génération réparties sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ensemble, ces équipements formeront le radiotélescope le plus puissant jamais conçu et permettront d’observer des phénomènes invisibles aux télescopes traditionnels.

Un bond technologique majeur pour l’astronomie mondiale

Les scientifiques attendent des avancées considérables grâce à cette infrastructure. Les capacités du SKAO devraient permettre de détecter des objets célestes beaucoup plus faibles que ceux actuellement observables et de produire des images d’une précision inédite. Les chercheurs espèrent ainsi mieux comprendre la formation des galaxies, le comportement des trous noirs supermassifs, l’origine des champs magnétiques cosmiques ou encore l’évolution de l’Univers dans ses premières centaines de millions d’années.

Le projet s’appuiera également sur des technologies de calcul parmi les plus puissantes au monde. Les données collectées chaque jour représenteront des volumes gigantesques nécessitant des supercalculateurs capables de traiter des informations à une échelle jamais atteinte dans le domaine de l’astronomie. Pour les spécialistes, cette nouvelle génération d’observatoires pourrait produire autant de découvertes que celles réalisées lors de l’apparition des premiers grands télescopes spatiaux.

Un rôle stratégique pour la recherche française

L’entrée de la France dans le consortium renforce la place de la recherche nationale au sein des grands programmes scientifiques internationaux. Plusieurs institutions françaises participent déjà au développement du projet, notamment le CNRS, le CEA, l’Inria, l’Observatoire de Paris, l’Observatoire de la Côte d’Azur ainsi que plusieurs universités et centres de recherche spécialisés dans l’astrophysique et le calcul intensif.

Les premières opérations scientifiques du SKAO devraient débuter dans les prochains mois avant une montée en puissance progressive jusqu’à la fin de la décennie. À l’horizon 2030, les chercheurs espèrent disposer d’un outil capable de transformer durablement notre compréhension du cosmos et d’apporter des réponses à certaines des plus grandes questions encore ouvertes sur l’origine et l’évolution de l’Univers.