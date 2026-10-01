Assurance-vie : 11,5 milliards d’euros versés en août, un niveau presque historique

L’assurance-vie continue d’attirer massivement l’épargne des Français. Au mois d’août 2026, les cotisations ont atteint 11,5 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par France Assureurs. Il s’agit du deuxième meilleur mois d’août jamais enregistré, derrière août 2025, qui avait culminé à 12,2 milliards d’euros.

Cette performance intervient malgré un recul apparent de 6 % sur un an. Une baisse à relativiser, car août 2025 avait constitué un mois exceptionnel, avec une hausse de 27 % par rapport à août 2024. En réalité, le niveau atteint cet été confirme la solidité de l’assurance-vie dans les choix d’épargne des ménages français.

Les unités de compte continuent de progresser

Dans le détail, les supports en unités de compte progressent de 3 % sur un an. Plus risqués que les fonds en euros, ils peuvent aussi offrir un potentiel de rendement supérieur lorsque les marchés sont favorables. À l’inverse, les versements sur les fonds en euros reculent de 10 %, même s’ils conservent l’avantage de garantir le capital investi. Depuis le début de l’année, les cotisations atteignent 138,7 milliards d’euros, soit 9,2 milliards de plus que sur les huit premiers mois de 2025. La progression s’établit ainsi à 7 %, confirmant une dynamique toujours favorable pour le secteur.

Une collecte nette de 43,5 milliards d’euros depuis janvier

Les retraits ont cependant augmenté en août. Les prestations versées par les assureurs ont atteint 9,5 milliards d’euros, en hausse de 15 % sur un an. Il s’agit de leur plus haut niveau pour un mois d’août depuis trois ans. La collecte nette, qui correspond à la différence entre les cotisations et les retraits, s’établit donc à 2 milliards d’euros sur le mois. Depuis janvier, elle atteint 43,5 milliards d’euros, soit 6,9 milliards de plus que sur la même période en 2025. À fin août, l’encours total de l’assurance-vie s’élève à 2 171 milliards d’euros, en progression de 5,7 % sur un an. Un niveau qui confirme le rôle central de ce placement dans le patrimoine financier des ménages français.