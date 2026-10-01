OPMobility rachète l’activité éclairage de Hyundai Mobis et s’impose dans le top 5 mondial

OPMobility, anciennement Plastic Omnium, acquiert l'activité éclairage de Hyundai Mobis pour 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, renforçant sa position parmi les cinq premiers acteurs mondiaux. Ce rachat s'inscrit dans une stratégie de diversification face aux turbulences du secteur automobile, alors que Hyundai se recentre sur les technologies avancées.

L’équipementier français OPMobility, anciennement Plastic Omnium, a conclu un accord pour acquérir la branche éclairage du sud-coréen Hyundai Mobis. L’opération, valorisée à 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, devrait être finalisée courant 2027.

Le groupe français OPMobility franchit un cap stratégique dans un secteur automobile sous pression. L’équipementier a annoncé la signature d’un accord portant sur le rachat de l’activité éclairage de Hyundai Mobis, filiale du troisième constructeur automobile mondial. Le chiffre d’affaires ainsi acquis, estimé à 1,6 milliard d’euros, représente une hausse de plus de 15 % par rapport au niveau enregistré par OPMobility en 2025 et propulse le groupe français parmi les cinq premiers acteurs mondiaux de l’éclairage automobile.

Félicie Burelle, directrice générale d’OPMobility, justifie cette décision par les turbulences actuelles du marché : « Le secteur automobile est chahuté en ce moment. C’est un bon moment pour saisir des bonnes opportunités de développement lorsqu’elles se présentent. » La cession s’explique de son côté par un recentrage stratégique de Hyundai Mobis, qui a choisi de concentrer ses ressources sur les systèmes d’aide à la conduite et les technologies liées aux véhicules électriques, abandonnant progressivement ses autres branches d’activité.

Une consolidation opportuniste dans un marché fragilisé

L’opération illustre la capacité de certains équipementiers à tirer parti des reconfigurations industrielles en cours, alors que l’ensemble de la filière automobile traverse une période d’ajustements profonds. Pour OPMobility, héritier de Plastic Omnium, ce rachat constitue une diversification significative au-delà de ses métiers historiques liés aux pièces de carrosserie et aux systèmes de stockage d’énergie. La finalisation de la transaction est attendue dans le courant de l’année 2027.