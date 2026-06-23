Rubio tente de rassurer les alliés du Golfe sur le rapprochement entre Washington et Téhéran

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio entame une tournée diplomatique délicate dans les pays du Golfe afin de convaincre les partenaires arabes des États-Unis du bien-fondé de l’accord en cours avec l’Iran.

Selon Reuters, Rubio doit rencontrer plusieurs dirigeants de la région alors que de nombreuses capitales du Golfe observent avec méfiance le rapprochement engagé entre Washington et Téhéran après plusieurs mois de tensions et de conflits au Moyen-Orient.

Au cœur des préoccupations figure notamment un vaste projet de reconstruction estimé à 300 milliards de dollars ainsi qu’un réajustement plus large des relations entre les États-Unis et l’Iran. Plusieurs États arabes sunnites craignent que cet accord ne renforce l’influence régionale de Téhéran au détriment de leurs propres intérêts stratégiques.

Les dirigeants du Golfe restent particulièrement sensibles à toute mesure susceptible d’accroître les ressources financières de l’Iran ou de réduire les pressions exercées sur la République islamique. Beaucoup considèrent toujours Téhéran comme leur principal rival régional.

Rubio devra donc défendre la stratégie de l’administration du président Donald Trump tout en cherchant à rassurer les alliés traditionnels de Washington sur le maintien des garanties de sécurité américaines dans la région.

Cette mission diplomatique intervient dans un contexte de détente relative après les récents affrontements qui ont secoué le Moyen-Orient. Les États-Unis affirment que les discussions avec l’Iran visent à instaurer une stabilité durable, tandis que plusieurs partenaires régionaux craignent qu’elles ne modifient l’équilibre des forces en faveur de Téhéran.

Les entretiens de Rubio seront donc suivis de près par les gouvernements du Golfe, qui cherchent à obtenir des assurances sur les conséquences à long terme de l’évolution des relations entre Washington et l’Iran.