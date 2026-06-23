Espagne : une série d’affaires judiciaires fragilise le Parti socialiste au pouvoir autour de Pedro Sánchez

Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), au pouvoir en Espagne, est confronté à plusieurs affaires judiciaires portant sur des accusations de corruption, de trafic d’influence et d’autres infractions impliquant des membres proches du Premier ministre Pedro Sánchez, selon des informations rapportées lundi.

Ces procédures concernent plus d’une douzaine de personnes faisant l’objet d’enquêtes ou de poursuites. Parmi elles figurent des responsables politiques, des proches du parti, ainsi que des membres de la famille du chef du gouvernement, notamment son épouse et son frère. Un ancien Premier ministre socialiste influent est également cité dans ces dossiers.

Selon les éléments disponibles, Pedro Sánchez n’a été directement mis en cause dans aucune des affaires ouvertes à ce stade. Les enquêtes se concentrent sur des faits présumés commis par des responsables et collaborateurs évoluant dans son entourage politique.

L’affaire intervient dans un contexte politique déjà marqué par des tensions autour de la gouvernance et de la confiance dans les institutions. Les oppositions dénoncent régulièrement les liens entre certains dirigeants socialistes et des réseaux d’influence soupçonnés d’avoir bénéficié de marchés publics ou de décisions administratives favorables.

Des perquisitions ont notamment été menées par la police espagnole, y compris au siège du Parti socialiste à Madrid, dans le cadre d’investigations portant sur des soupçons de corruption impliquant de hauts responsables du parti.

Ces procédures judiciaires successives alimentent un climat de défiance politique, alors que le gouvernement cherche à maintenir sa majorité et à poursuivre son agenda législatif. Les investigations en cours pourraient encore s’étendre dans les prochains mois, selon des sources proches du dossier.