Bangladesh : déploiement de l’armée avant l’anniversaire de la Ligue Awami dans un climat de fortes tensions

Le Bangladesh a ordonné lundi le déploiement de l’armée dans la capitale Dacca et dans cinq autres districts jusqu’au 30 juin, dans un contexte de sécurité renforcée à l’approche de l’anniversaire de la fondation de la Ligue Awami, le parti de l’ancienne Première ministre Sheikh Hasina.

Cette mesure intervient à peine une semaine après le retrait des forces armées de leurs missions de maintien de l’ordre à l’échelle nationale, le 15 juin. Les militaires avaient été mobilisés pendant près de deux ans à la suite du soulèvement étudiant d’août 2024 qui avait conduit à la chute du gouvernement de Sheikh Hasina.

Selon les autorités, ce nouveau déploiement vise à prévenir d’éventuels troubles liés à des tentatives de rassemblements ou de manifestations de sympathisants de l’ancien parti au pouvoir. Les activités de la Ligue Awami restent interdites, une décision prise par une précédente administration intérimaire et maintenue par le gouvernement actuel.

Le ministre de l’Intérieur, Salahuddin Ahmed, a déclaré que les forces de l’ordre avaient été placées en état d’alerte maximale pour empêcher tout incident. Il a affirmé que des renseignements spécifiques avaient conduit au déploiement de l’armée dans plusieurs zones sensibles, notamment Dacca, Chattogram, Narayanganj, Gazipur, Faridpur et Gopalganj.

Les autorités redoutent que des partisans de la Ligue Awami tentent d’organiser des processions ou des rassemblements malgré l’interdiction en vigueur. Le gouvernement affirme vouloir éviter toute tentative de déstabilisation ou de sabotage dans un contexte politique déjà tendu.

Ce dispositif sécuritaire intervient dans un climat marqué par une transition politique fragile, après les élections de février ayant porté au pouvoir le gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Tarique Rahman. Les restrictions imposées à l’ancien parti au pouvoir restent au cœur des tensions politiques dans le pays.