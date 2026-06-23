Accord historique en vue ? Washington suspend ses sanctions contre l’Iran, tandis que les combats diminuent au Liban

Les États-Unis ont suspendu pour une durée de 60 jours leurs sanctions contre l’Iran à compter de ce lundi, à la suite des premiers pourparlers engagés dans le cadre d’un processus diplomatique visant à mettre fin aux tensions régionales. Dans le même temps, les responsables impliqués dans les négociations ont signalé une nette diminution des combats au Liban, alimentant les espoirs d’un apaisement durable au Moyen-Orient.

Cette évolution intervient après plusieurs jours de fortes incertitudes qui avaient menacé de faire échouer l’accord conclu une semaine plus tôt. Les tensions étaient notamment montées après les avertissements du président américain Donald Trump, qui avait menacé de reprendre les hostilités si l’Iran entravait la circulation maritime dans le détroit stratégique d’Ormuz. Malgré l’annonce par Téhéran de la fermeture de cette voie essentielle au commerce mondial du pétrole, le trafic pétrolier a commencé à reprendre lundi.

Les marchés ont réagi positivement à ces développements. Les prix du pétrole ont poursuivi leur recul après les progrès annoncés dans les discussions diplomatiques, les investisseurs estimant qu’un risque majeur pour l’approvisionnement énergétique mondial s’éloignait progressivement.

Le vice-président américain JD Vance a déclaré que les rencontres organisées en Suisse entre responsables américains et iraniens avaient permis de poser des bases solides en vue d’un accord de paix plus complet. Toutefois, l’Iran a affirmé qu’aucune discussion n’avait été engagée sur son programme nucléaire, soulignant que plusieurs points de désaccord demeuraient entre les deux parties.

Parmi les sujets encore en suspens figurent notamment les conditions d’utilisation des fonds iraniens débloqués grâce à la suspension temporaire des sanctions. Les négociations techniques doivent se poursuivre au cours de la semaine afin de tenter de rapprocher les positions.

Au Liban, les responsables locaux ont fait état d’une accalmie significative des violences. Cette trêve s’inscrit dans le cadre des efforts visant à mettre fin à un conflit régional qui a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes. Les affrontements entre Israël, le Hezbollah et les forces soutenues par l’Iran avaient plongé la région dans une nouvelle crise majeure.

Si de nombreux obstacles restent à surmonter, la suspension des sanctions américaines et la baisse des hostilités au Liban constituent les premiers signes tangibles d’un possible tournant diplomatique après plusieurs mois d’escalade militaire au Moyen-Orient.