États-Unis : la Cour suprême rétablit la condamnation dans l’affaire du meurtre d’Etan Patz, disparu en 1979

La Cour suprême des États-Unis a rétabli lundi la condamnation pour meurtre prononcée en 2017 contre Pedro Hernandez dans l’affaire de la disparition d’Etan Patz, un garçon de 6 ans enlevé à New York en 1979, l’un des cas d’enfants disparus les plus emblématiques de l’histoire américaine.

Par une décision de 6 voix contre 3, la plus haute juridiction du pays a donné raison au procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, en annulant une décision d’une juridiction inférieure qui avait invalidé le verdict du jury. Ce dernier avait conclu que Pedro Hernandez, ancien employé d’une épicerie de quartier, avait enlevé et tué l’enfant.

La Cour suprême a estimé que les erreurs relevées par la cour inférieure ne justifiaient pas l’annulation du verdict. La décision, longue d’une dizaine de pages et non signée, a été rendue par la majorité conservatrice de la Cour. Les trois juges progressistes ont exprimé leur désaccord.

Dans un communiqué, le procureur Alvin Bragg a salué une décision qui, selon lui, confirme la solidité des conclusions des juridictions précédentes. Il a affirmé que son bureau était « resté inébranlable dans sa quête de justice pour Etan et la famille Patz » et qu’il continuerait à défendre cette condamnation.

Etan Patz avait disparu en 1979 alors qu’il se rendait seul pour la première fois à un arrêt de bus scolaire dans le quartier de SoHo, à Manhattan. Son visage était devenu l’un des premiers largement diffusés aux États-Unis dans les campagnes de recherche d’enfants disparus, notamment sur les briques de lait, symbole d’une mobilisation nationale pour tenter de retrouver sa trace.

L’affaire a profondément marqué l’opinion publique américaine pendant des décennies, avant que Pedro Hernandez ne soit finalement reconnu coupable en 2017. La décision de la Cour suprême confirme désormais de manière définitive sa condamnation pour enlèvement et meurtre.