Un juge inflige un revers à Trump en bloquant une enquête fédérale sur des responsables du Minnesota

Un juge fédéral américain a bloqué la tentative de l’administration du président Donald Trump d’obtenir des informations auprès de plusieurs responsables du Minnesota, dont le gouverneur démocrate Tim Walz. La décision constitue un revers important pour une enquête du ministère de la Justice portant sur l’opposition de certains élus aux politiques fédérales d’immigration.

Dans une ordonnance rendue publique lundi, le juge fédéral Patrick Schiltz a annulé plusieurs assignations à comparaître adressées à six bureaux de l’État et collectivités locales du Minnesota. Ces demandes visaient à déterminer si des responsables démocrates avaient entravé l’application des lois sur l’immigration en contestant publiquement les opérations de contrôle et d’expulsion menées par le gouvernement fédéral.

Le magistrat a estimé que l’objectif principal de ces assignations n’était pas de rechercher des preuves d’infractions, mais plutôt de contraindre les autorités locales à participer à l’application des lois fédérales sur l’immigration. Selon lui, ces démarches pouvaient également être perçues comme une forme de harcèlement ou de représailles envers les responsables refusant de coopérer.

L’enquête avait été lancée à Minneapolis en janvier, au moment où l’administration Trump intensifiait sa politique de lutte contre l’immigration clandestine. Le ministère de la Justice cherchait alors à recueillir un large éventail d’informations sur les politiques locales concernant les opérations fédérales d’immigration.

Les assignations s’inscrivaient dans un contexte de fortes tensions autour des opérations de déportation menées à travers le pays. Selon Reuters, ces actions ont provoqué de nombreux affrontements avec des habitants et des militants, et plusieurs incidents violents ont alimenté le débat sur les méthodes employées par les autorités fédérales.

Parmi les personnalités visées figurait Tim Walz, régulièrement critiqué par Donald Trump. Le gouverneur du Minnesota avait également été le candidat démocrate à la vice-présidence lors de l’élection présidentielle de 2024 aux côtés de Kamala Harris.

Cette décision judiciaire pourrait compliquer les efforts de l’administration pour contraindre les États et les collectivités locales réticents à collaborer avec les autorités fédérales en matière d’immigration. Elle souligne également les tensions persistantes entre Washington et plusieurs États dirigés par des démocrates sur la question migratoire.