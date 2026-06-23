Mondial – Comme nous l’avions annoncé, France-Irak arrêté par l’orage

Comme nous l’avions prédit, le match France-Irak, comptant pour la 2e journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, a été interrompu ce lundi soir au Lincoln Financial Field de Philadelphie en raison de violentes intempéries. La seconde période n’a pas repris à l’heure prévue, les conditions météo ayant imposé une suspension de la rencontre. Au moment de l’arrêt, la France menait 1-0 face à l’Irak. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 14e minute, inscrivant son 15e but en Coupe du monde.

Orages, éclairs, tribunes évacuées

La suspension a été décidée à cause d’un orage violent dans le secteur du stade. Les joueurs sont restés dans les vestiaires, tandis que les spectateurs ont été invités à quitter les zones exposées des tribunes et à se mettre à l’abri dans les espaces couverts de l’enceinte. La présence d’éclairs à proximité du stade a déclenché le protocole de sécurité applicable aux rencontres disputées aux États-Unis : le jeu doit être arrêté lorsqu’un éclair est détecté dans un rayon d’environ huit miles autour de l’enceinte. La reprise n’est possible qu’après une période sans nouvel impact, le décompte étant réinitialisé à chaque nouvel éclair.

Une soirée déjà perturbée avant le coup d’envoi

Les conditions météo avaient déjà affecté l’organisation avant même le début de la rencontre. L’ouverture des portes du stade avait été retardée d’environ quarante minutes en raison du risque d’orage. Les organisateurs avaient demandé aux supporters de ne pas se rendre trop tôt aux abords du stade et à ceux déjà présents de se mettre à l’abri. Le coup d’envoi avait finalement été donné à 23 heures, heure française, soit 17 heures à Philadelphie. Mais la dégradation météo en cours de match a imposé un nouvel arrêt, cette fois pendant la rencontre.

Reprise retardée, pas de limite fixe

La reprise dépendait directement de l’évolution de l’orage. Aucune durée maximale automatique n’est imposée avant un abandon définitif : chaque situation est évaluée selon les conditions sur place et la sécurité des joueurs, du public et du personnel. Peu avant 1 heure du matin en France, une reprise était envisagée après un nouvel échauffement des joueurs, sous réserve d’une amélioration confirmée des conditions météo.

La France devant, l’Irak encore en vie

Sportivement, l’interruption est arrivée alors que les Bleus avaient l’avantage au score mais que le match n’était pas terminé. La France cherchait à enchaîner après sa victoire contre le Sénégal lors de son premier match de groupe. L’Irak, battu par la Norvège lors de son entrée dans la compétition, devait encore jouer sa chance pour rester dans la course. À Philadelphie, le résultat reste donc suspendu à une priorité absolue : la sécurité. Le match ne reprendra que lorsque les conditions permettront de rejouer sans danger.