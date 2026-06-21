France-Irak : la foudre pourrait arrêter le match des Bleus lundi à Philadelphie

L’équipe de France doit affronter l’Irak ce lundi à Philadelphie, pour son deuxième match de Coupe du monde. Le coup d’envoi est prévu à 23h en France, soit 17h sur place. À ce stade, le match n’est pas annoncé comme reporté, mais il est clairement placé sous surveillance météo.

Un risque de foudre

La météo prévue à Philadelphie est instable sur l’horaire du match. Des orages sont annoncés autour de 16h puis de nouveau vers 18h heure locale, avec un ciel encore chargé en soirée et de la pluie possible plus tard. Le créneau encadre donc directement le coup d’envoi de France-Irak.

Le match sera arrêté en cas d’éclair

Le protocole prévu autour des stades impose une suspension si un éclair est détecté à proximité de l’enceinte, avec un seuil de 13 kilomètres. Dans ce cas, les joueurs quittent la pelouse et le match est interrompu immédiatement. La règle de sécurité appliquée dans les compétitions en extérieur prévoit au moins 30 minutes d’attente après le dernier éclair ou le dernier coup de tonnerre. Si un nouvel éclair est détecté pendant ce délai, le compte à rebours repart de zéro.

Un scénario qui peut rallonger la soirée

Concrètement, France-Irak peut commencer normalement, être interrompu en cours de rencontre, puis reprendre si la cellule orageuse s’éloigne. Mais si les éclairs se répètent autour du stade, l’arrêt peut devenir long. Ce type de protocole avait déjà pesé sur la Coupe du monde des clubs 2025 : Chelsea-Benfica avait duré 4h38 au total après une longue interruption liée aux orages…