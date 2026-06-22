À Gaza, la chaleur pousse des milliers de déplacés vers une mer polluée faute d’eau potable

Face à la montée des températures estivales et à la pénurie persistante d’eau douce, de nombreux habitants de la bande de Gaza se tournent vers le littoral méditerranéen pour tenter d’échapper à la chaleur. Malgré la pollution des eaux, la mer est devenue pour beaucoup l’un des rares moyens de se rafraîchir, de se laver et de nettoyer leurs vêtements.

Après près de deux années de guerre entre Israël et le Hamas, la quasi-totalité de la population du territoire palestinien a été déplacée. Des centaines de milliers de personnes vivent désormais dans des tentes de fortune ou dans des bâtiments endommagés, souvent sans accès régulier aux services essentiels.

Sous une chaleur accablante, les camps de déplacés sont devenus particulièrement difficiles à supporter. Les tentes, exposées au soleil pendant de longues heures, se transforment en espaces étouffants, poussant les familles à chercher un peu de répit sur les plages de Gaza.

Cependant, les eaux côtières sont fortement contaminées par les eaux usées et les déchets. Malgré les risques sanitaires, de nombreux habitants continuent de s’y baigner quotidiennement, faute d’alternative. Certains utilisent également la mer pour laver leurs vêtements ou effectuer leur toilette, dans un contexte où l’accès à l’eau potable demeure extrêmement limité.

La guerre a dévasté une grande partie des infrastructures du territoire, notamment les réseaux d’approvisionnement en eau et les systèmes d’assainissement. Les destructions ont aggravé une situation humanitaire déjà critique, compliquant davantage la vie des personnes déplacées.

Sur les plages, enfants et adultes tentent malgré tout de retrouver un semblant de normalité. Pour beaucoup, la mer représente à la fois un refuge temporaire contre la chaleur et un symbole des difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés.

Alors que l’été s’installe, les organisations humanitaires alertent sur les risques sanitaires liés au manque d’eau potable, à la promiscuité dans les camps et à l’utilisation d’eaux contaminées. Pour les habitants de Gaza, la recherche d’un peu de fraîcheur se transforme désormais en un choix contraint entre la chaleur extrême et l’exposition à une pollution potentiellement dangereuse.