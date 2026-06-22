La Crimée suspend ses camps d’été face à une crise du carburant provoquée par les frappes ukrainiennes

Les autorités de la Crimée contrôlée par la Russie ont annoncé la suspension des activités touristiques et des camps d’été pour enfants jusqu’au mois de septembre. Cette décision intervient dans un contexte de pénurie de carburant attribuée aux attaques ukrainiennes contre les voies d’approvisionnement de la péninsule.

Selon les autorités locales, les frappes menées par l’Ukraine contre les infrastructures maritimes et les routes logistiques ont fortement perturbé l’acheminement de l’essence et du diesel vers la Crimée. Plusieurs stations-service ont ainsi cessé de vendre du carburant aux particuliers comme aux entreprises afin de préserver les stocks disponibles.

Destination touristique prisée de nombreux vacanciers russes, la péninsule est confrontée à des difficultés croissantes pour maintenir ses activités économiques. La suspension des camps d’été pour enfants et d’une partie des activités touristiques illustre l’ampleur des perturbations causées par la crise énergétique actuelle.

Les difficultés d’approvisionnement ne se limitent pas à la Crimée. Selon Reuters, plusieurs autres régions russes ont également signalé des tensions sur le marché du carburant. Les attaques répétées de drones ukrainiens contre des raffineries de pétrole russes, y compris dans la région de Moscou, ont affecté la production et la distribution de produits pétroliers.

La Russie, troisième producteur mondial de pétrole, a vu sa production de carburants raffinés et ses exportations diminuer sous l’effet de ces frappes. Les infrastructures énergétiques sont devenues des cibles régulières dans le cadre de la guerre entre Moscou et Kiev, chaque camp cherchant à affaiblir les capacités logistiques et économiques de l’autre.

Face à cette situation, le Kremlin a assuré que des mesures étaient en cours pour rétablir l’approvisionnement en carburant et limiter les conséquences pour les habitants et les entreprises. Les autorités russes n’ont toutefois pas précisé combien de temps il faudrait pour normaliser la situation dans la péninsule.

Alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, les répercussions économiques se font sentir bien au-delà du front. En Crimée, les pénuries de carburant affectent désormais directement la vie quotidienne et le secteur touristique, un pilier important de l’économie locale.