Dix ans après le Brexit, Londres et Bruxelles toujours divisés malgré un apaisement des tensions

Dix ans après le vote historique du 23 juin 2016, les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne restent marquées par des tensions persistantes, même si l’animosité la plus forte s’est largement atténuée. Les différends qui avaient conduit au Brexit continuent toutefois de freiner toute véritable réconciliation durable entre Londres et Bruxelles.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté le marché unique européen une heure avant minuit le 31 décembre 2020, mettant fin à 47 années d’appartenance à l’Union européenne. Depuis, les relations bilatérales ont évolué vers une forme de coopération pragmatique, mais sans retour en arrière politique envisagé.

Selon plusieurs observateurs, les questions qui ont alimenté le Brexit — notamment l’immigration et les divergences idéologiques sur la souveraineté — restent au cœur des divisions entre les deux parties. Ces sujets continuent d’influencer fortement les débats politiques, tant au Royaume-Uni que dans plusieurs pays de l’Union européenne.

Le contexte politique actuel complique également toute tentative de rapprochement. La montée des partis populistes et d’extrême droite en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne limite les marges de manœuvre des dirigeants favorables à un resserrement des liens avec l’UE.

Sur le plan économique, le Brexit est largement considéré comme ayant affaibli l’économie britannique, avec une croissance plus fragile et une instabilité politique marquée par une succession rapide de Premiers ministres. Les bénéfices attendus, notamment en matière d’accords commerciaux sur mesure et d’autonomie réglementaire, restent débattus.

Alors que les enjeux internationaux se sont intensifiés depuis 2016, certains analystes estiment que le Royaume-Uni et l’Union européenne auraient intérêt à renforcer leur coopération. Pourtant, dix ans après le référendum, les cicatrices politiques du Brexit continuent de limiter les perspectives d’un rapprochement significatif.