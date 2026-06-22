Roumanie : un vote décisif pour l’avenir politique du pays, le Premier ministre désigné joue sa survie

Les parlementaires roumains doivent se prononcer ce lundi sur le gouvernement proposé par le Premier ministre désigné, Vestea, lors d’un vote de confiance qui pourrait redessiner l’équilibre politique du pays après des semaines d’incertitude.

Ce scrutin intervient après la chute du gouvernement pro-européen dirigé par Ilie Bolojan, renversé à la suite d’un vote de défiance au Parlement. Depuis, les négociations entre les différentes forces politiques se sont intensifiées pour tenter de former une nouvelle majorité.

Le gouvernement présenté par Vestea bénéficie du soutien des sociaux-démocrates de gauche, un appui essentiel pour espérer obtenir l’investiture parlementaire. Toutefois, ce soutien pourrait ne pas être suffisant pour garantir une majorité stable.

La situation est d’autant plus complexe que le Parti libéral a voté pour exclure Vestea de ses rangs, illustrant les profondes divisions qui traversent la formation politique dont il était issu. Cette décision a affaibli sa position au sein de l’échiquier politique roumain.

Selon les équilibres actuels au Parlement, le Premier ministre désigné aurait encore besoin du soutien d’une partie de l’opposition d’extrême droite pour faire adopter son gouvernement. Les tractations de dernière minute pourraient donc jouer un rôle déterminant dans l’issue du vote.

Le résultat de cette séance parlementaire est suivi de près tant à Bucarest qu’au sein des partenaires européens de la Roumanie. Une approbation permettrait au pays de retrouver un gouvernement pleinement opérationnel, tandis qu’un rejet ouvrirait la voie à une nouvelle période d’incertitude politique.