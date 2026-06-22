« On alimente plus facilement les guerres que les peuples » : le pape Léon XIII fustige les priorités des dirigeants mondiaux

Le pape Léon XIII a vivement critiqué lundi les dirigeants mondiaux qu’il accuse de consacrer davantage de ressources aux conflits qu’à la lutte contre la faim. Lors d’une visite au siège romain du Programme alimentaire mondial, il a dénoncé un profond déséquilibre dans les priorités politiques et morales de la communauté internationale.

S’exprimant devant les participants à la session annuelle du conseil d’administration de l’agence des Nations unies, le souverain pontife a exhorté les gouvernements à accroître leurs investissements dans l’aide alimentaire. Il a également appelé à ne pas soumettre cette assistance à des considérations géopolitiques ou stratégiques.

« On alimente plus facilement les conflits qu’on ne nourrit les populations », a déclaré le premier pape américain. Selon lui, cette situation ne reflète pas seulement des difficultés opérationnelles, mais révèle surtout un problème plus profond dans la manière dont les États définissent leurs priorités.

Le Programme alimentaire mondial demeure le principal organisme d’aide alimentaire au monde. Son plus important contributeur reste les États-Unis, qui ont récemment annoncé une nouvelle aide de 800 millions de dollars. Cette contribution intervient toutefois après des réductions budgétaires décidées par l’administration du président Donald Trump, qui avaient fortement diminué les financements prévus pour l’agence.

Depuis plusieurs mois, Léon XIII s’exprime plus régulièrement sur les grandes questions internationales. Plus tôt cette année, il avait notamment suscité des réactions en critiquant la guerre contre l’Iran. Lors de son intervention de lundi, il n’a toutefois cité aucun dirigeant ou pays en particulier.

Le pape a également insisté sur le fait que l’accès à une alimentation suffisante constitue un droit fondamental. Selon lui, lutter contre la faim ne relève pas uniquement d’un impératif humanitaire, mais contribue aussi à la stabilité et à la sécurité internationales en réduisant les facteurs de crise et de conflit.