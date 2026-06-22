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Australie : saisie record de 2,7 tonnes de cocaïne enterrées en banlieue de Sydney

22 juin 2026 1 minute de lecture PAR Aime Kaniki

La police australienne a découvert 2,7 tonnes de cocaïne dissimulées dans des bunkers artisanaux sous un jardin de banlieue. Deux suspects ont été arrêtés.

Australie : saisie record de 2,7 tonnes de cocaïne enterrées en banlieue de Sydney
Australie : saisie record de 2,7 tonnes de cocaïne enterrées en banlieue de Sydney

La police australienne vient de réaliser la plus importante saisie de drogue de son histoire. Les enquêteurs ont mis la main sur 2,7 tonnes de cocaïne, dissimulées dans des bacs en plastique enterrés dans la banlieue de Sydney. La découverte a eu lieu sous un jardin de banlieue, où des bunkers artisanaux avaient été aménagés pour stocker la drogue. Les autorités ont annoncé cette saisie record ce lundi.

Deux arrestations après la découverte

Deux hommes ont été arrêtés et sont présumés impliqués dans cette affaire. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine de cette quantité exceptionnelle de stupéfiants et identifier les éventuels complices. Cette prise intervient dans un contexte préoccupant pour l’Australie, où les décès liés à la cocaïne ont bondi de 28 % en 2024, atteignant 141 morts sur l’année.

Cette saisie témoigne de l’ampleur du trafic de cocaïne sur le territoire australien. Les bunkers artisanaux découverts révèlent une organisation sophistiquée mise en place pour échapper aux contrôles des forces de l’ordre. Les autorités intensifient désormais leur surveillance pour démanteler les réseaux de distribution actifs dans la région de Sydney.

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