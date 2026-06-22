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Royaume-Uni : le Premier ministre Keir Starmer annonce sa démission

22 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Royaume-Uni : le Premier ministre Keir Starmer annonce sa démission
Royaume-Uni : le Premier ministre Keir Starmer annonce sa démission

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce lundi 22 juin sa démission de la tête du gouvernement et du Parti travailliste, à l’issue d’un entretien avec le roi Charles III. Dans une allocution prononcée devant le 10 Downing Street, il a indiqué qu’il quitterait ses fonctions après plusieurs semaines de fortes turbulences politiques.

Fragilisé par une baisse de popularité et des divisions croissantes au sein de sa majorité, Keir Starmer laisse derrière lui un paysage politique profondément incertain. Sa démission ouvre une nouvelle période d’instabilité outre-Manche, le Royaume-Uni s’apprêtant à connaître son septième Premier ministre en une décennie, un rythme inédit dans l’histoire politique récente du pays.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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