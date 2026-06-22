Royaume-Uni : le Premier ministre Keir Starmer annonce sa démission

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce lundi 22 juin sa démission de la tête du gouvernement et du Parti travailliste, à l’issue d’un entretien avec le roi Charles III. Dans une allocution prononcée devant le 10 Downing Street, il a indiqué qu’il quitterait ses fonctions après plusieurs semaines de fortes turbulences politiques.

Fragilisé par une baisse de popularité et des divisions croissantes au sein de sa majorité, Keir Starmer laisse derrière lui un paysage politique profondément incertain. Sa démission ouvre une nouvelle période d’instabilité outre-Manche, le Royaume-Uni s’apprêtant à connaître son septième Premier ministre en une décennie, un rythme inédit dans l’histoire politique récente du pays.