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Le numéro deux de Reform UK visé par une enquête parlementaire au Royaume-Uni

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Le numéro deux de Reform UK visé par une enquête parlementaire au Royaume-Uni
Le numéro deux de Reform UK visé par une enquête parlementaire au Royaume-Uni

Richard Tice, vice-président du parti Reform UK, fait l’objet d’une enquête du commissaire parlementaire aux normes pour un possible manquement à l’obligation de déclaration d’intérêts.

Le gendarme des normes parlementaires britanniques a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête visant Richard Tice, numéro deux du parti populiste Reform UK. L’instance a publié l’information sur son site officiel, sans préciser la nature exacte des faits reprochés.

L’enquête porte sur un possible manquement à l’obligation de déclarer un intérêt, une règle fondamentale qui s’impose à tous les élus siégeant à Westminster. Elle a été ouverte le 28 juillet et sera conduite par le commissaire parlementaire aux normes, Daniel Greenberg.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les circonstances précises de l’affaire. L’institution n’a pas non plus indiqué de calendrier pour la conclusion de ses travaux.

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