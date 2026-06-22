La Chine riposte à Washington et frappe des entreprises américaines des terres rares avec de nouvelles restrictions à l’export

La Chine a décidé d’imposer des contrôles à l’exportation visant plusieurs entreprises américaines opérant dans les secteurs stratégiques, notamment celui des terres rares. Cette mesure s’inscrit dans un contexte de tensions commerciales et technologiques croissantes entre Pékin et Washington.

Parmi les entités ciblées figurent notamment MP Materials ainsi que USA Rare Earth. Les autorités chinoises affirment que ces entreprises seraient liées à l’armée américaine, une justification qui accompagne leur inscription sur une liste de contrôle des exportations.

Cette décision entraîne la suspension des exportations chinoises de biens dits « à double usage » vers ces sociétés, c’est-à-dire des matériaux et technologies pouvant avoir à la fois des applications civiles et militaires. Pékin a également inclus huit autres entités américaines dans cette liste, élargissant ainsi la portée des restrictions.

Une autre entreprise concernée est Aveox, spécialisée dans la production de moteurs utilisés dans des secteurs sensibles. Avec cette mesure, ces sociétés se voient privées d’accès aux approvisionnements chinois dans des domaines stratégiques, notamment les matériaux critiques.

Cette décision est présentée par les autorités chinoises comme une réponse directe aux restrictions imposées récemment par les États-Unis contre plusieurs entreprises chinoises. Elle illustre une nouvelle escalade dans la rivalité économique entre les deux puissances, particulièrement dans les secteurs liés aux technologies avancées et aux ressources stratégiques.