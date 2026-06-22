Maine-et-Loire : le suicide d’un technicien reconnu en accident du travail

Le suicide de Mathieu Poli, technicien de maintenance employé par RTE, survenu le 17 octobre 2022 près de Saumur, vient d’être reconnu comme accident du travail par l’Assurance maladie. Cette décision prise fin 2024 marque un tournant dans une affaire qui illustre la difficulté pour les familles de faire établir le lien entre les conditions professionnelles et un drame personnel. La mère du salarié décédé n’entend pas s’arrêter là : elle engage désormais une procédure judiciaire visant à démontrer la faute inexcusable de l’employeur.

Des critères stricts pour la reconnaissance

La reconnaissance d’un suicide en accident du travail repose sur des critères précis que les tribunaux examinent avec rigueur. Il faut établir qu’un lien direct existe entre l’acte et l’activité professionnelle, même si le décès survient en dehors des heures ou du lieu de travail habituel. Les éléments médicaux et les témoignages sur les conditions de travail jouent un rôle central dans l’appréciation des juges. Dans ce type de dossier, les refus initiaux des caisses sont fréquents, obligeant les ayants droit à saisir les commissions de recours puis les tribunaux pour faire valoir leurs droits.

L’affaire Mathieu Poli rappelle celle d’autres salariés dont les proches ont dû batailler des années pour obtenir reconnaissance et réparation. La procédure engagée pour faute inexcusable vise à prouver que l’entreprise avait conscience d’un danger pour la santé du technicien et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Si cette faute est établie, elle ouvre droit à des indemnisations complémentaires pour la famille. Le dossier illustre la complexité juridique entourant les risques psychosociaux et la responsabilité des employeurs face aux drames humains survenus dans un cadre professionnel.